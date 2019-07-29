〈盛群法說〉今年是蹲的一年 下半年估優上半年 TWS出貨看俏

IC 設計廠盛群 (6202-TW) 今 (29) 日舉辦法說會，副總蔡榮宗指出，今年是蹲的一年，上半年受美中貿易戰影響，訂單能見度不高，但下半年產業進入旺季，預期營收將優於上半年，其中 TWS 晶片出貨表現看俏，上半年出貨已達 200 萬套，全年出貨將上看 600 萬套。

展望第 3 季，蔡榮宗指出，盛群持續受美中貿易戰影響，訂單能見度低，下半年雖有新客戶，但新產品發酵期長，短期內仍無法對營運產生助益，且去年基期較高，因此今年第 3 季營收恐難超越去年，會力拚持平去年，估可站穩 12.59 億元以上，較第 2 季略微成長。

產品應用方面，蔡榮宗表示，健康量測及安防兩大應用，處向上成長週期，成長動能強，安防方面，智慧型門鎖因中國家庭基數大，預計也有有雙位數成長，健康量測方面，今年陸續開發新品，預計明年開始發酵。

而在 TWS (真無線藍牙耳機) 方面，蔡榮宗指出，今年上半年出貨 200 多萬套，全年總出貨量上看 600 萬套，不過中國客戶受美國市場影響，近期又陸續調整訂單數量。

蔡榮宗強調，盛群今年受大環境影響，營運表現恐不如去年，今年是蹲的一年，不過法人認為，下半年是傳統旺季，營收將優於上半年，全年營收力拚持平去年，每股純益也可望保 4 元，至於明年，則受惠新產品，可望跳脫谷底，恢復成長動能。

盛群今日也公告除息交易日為 08/13，基準日為 08/19，每股將配發現金股利 4.7 元，發放日期為 08/29。