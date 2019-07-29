台商回流+轉單 台電子產品對美出口大增9成

美中兩國貿易談判明 (30) 日將在上海登場，能否有重大突破，外界屏息以待。而過去一年來受貿易戰影響，全球經濟成長動能放緩，台商紛紛轉移生產基地因應，根據調查，「電腦電子及光學業」是產線轉移及轉單效應最明顯的產業，其中，列 301 關稅名單產品，對美出口大增 9 成。

經濟部統計處發布當前經濟情勢概況報告指出，美對中提高關稅商品高達 6842 項，去年進口額 2577 億美元，三大行業受衝擊較大，其中以電腦電子及光學業占 25.7% 最多、電力設備及配備業占 13.2% 次之、機械設備業占 10.0%，三者合占 48.9%。

經濟部表示，去年下半年起，電腦電子及光學業國內產值開始回升，今年上半年按美元計算產值增幅達 16.5%，其中網通設備接自美國訂單增加，年增 45.8%，伺服器因產線移回台灣，年增 4 倍，其中屬美國 301 清單產品者，對美國出口增加 26.7 億美元，大增 90.1%，對美出口成長貢獻度達 82%。

「電力設備及配備業」及「機械設備業」是受影響第二及第三大產業，受全球景氣降溫影響，今年上半年產值分別減 10.5% 及 13.2%，但對美出口且屬 301 清單產品者，則分別成長 16.2% 及 8.9%，其中不乏轉單產品。

與鄰國出口相比，經濟部表示，受供應鏈重組影響，台日韓星對美國出口額均呈現增長，其中台灣年增 17.4%，增幅明顯高於日本的 3.8%、韓國 7.2%、新加坡 9.5%。因此，台灣今年上半年出口雖年減 3.4%，但減幅小於韓、日、星。

在民間消費方面，因就業及薪資提升，加上來台旅客擴增，零售及餐飲業 6 月營業額雙雙創下歷年同月新高，分別年增 4.5% 及 5.1%，顯示國內經濟緩步回溫。

截至目前，台商回台投資方案已近百家通過審查，總金額逼近新台幣 5000 億元，展望未來，在台商回流及轉單效應下，可望挹注製造業生產、出口及就業，進而提振經濟成長動能。