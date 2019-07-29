台灣人壽網投系統改版上線 擁5大亮點

近年有許多金融壽險業更新核心系統，更換系統最怕出包、客戶使用不順暢，中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽全面進行投保系統的優化改版，公司表示，改版後，滿分 5 顆星，保戶平均給出 4.4 顆星的使用者滿意度，主要是公司網路投保有 5 大改版亮點，因此擁高客戶回饋度。

台灣人壽表示，2014 年開放網路投保，網路會員數已達 18 萬人，每年成長率皆超過 7 成，且偏好自行研究保單的消費行為日益增加，於是全面進行投保系統的優化改版。

台灣人壽說明，根據今年 3 月最新出爐 Pwc 全球消費調查洞察報告指出，已有超過 51% 的智慧型手機使用者會進行線上支付、發票和轉帳，也預告數位行為將主宰未來消費市場，要抓住網路投保業績成長，滿足顧客投保操作體驗高標準絕對是致勝關鍵。

因此，台灣人壽內部耗時一年半的時間，重新打造更友善的網路投保體驗環境，其間海選數十名潛在網路消費者進行數十場使用者易用性測試，今年 6 月新版網路投保網站終於上線使用。

台灣人壽指出，新版網路投保網站後，追蹤網站改版後的使用滿意度，滿分 5 顆星，保戶平均給出 4.4 顆星的使用者滿意度，甚至獲得不少「很快速」、「好順暢」、「多元繳款功能很方便」等正面意見回饋。

盤點台灣人壽網路投保 5 大改版亮點，包括：

一、全新使用者介面：不僅畫面更清爽，也強化操作的便利性，不管透過電腦、手機等行動通訊裝置，均能輕鬆瀏覽網站。

二、繳費方式更多元：除原有的信用卡、線上轉帳外，即將推出的 APP 版，將新增業界首創即時驗證身分的 Apple Pay 及 Android Pay 繳費服務，免掏信用卡讓投保流程更暢行無阻。

三、保障分享更 easy：再也不用擔心買保險卻沒人知道，一鍵分享讓親友更安心。

四、自動記錄投保資料：即使投保流程不慎中斷，再次回來也能無縫接軌，順利完成投保。

五、業界首創增加會員頭像：透過遊戲化會員升級機制，增添個性化及趣味性。同時配合全新會員機制，即日起至 9 月 30 日止，登入網路會員，會員推薦代號出現「5」、「2」、「0」者，只要截圖回傳，依命中碼數多寡將有更多機會抽免費雙人電影票。