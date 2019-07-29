台股盤中—記憶體、PCB族群撐盤 惟觀望氣氛濃 大盤量縮整理

隨著美中貿易戰將在本周重啟談判，加上美聯準會（Fed）本周是否降息，市場觀望氣氛濃厚，台股今 (29) 日開低震盪走低，早盤下跌 19 點，以 10872.63 點開出，失守 10 日線，股王大立光明顯壓盤，台塑四寶也持續在盤下，由記憶體、PCB 族群撐盤，國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 則力撐在平盤上，預估今日成交量 1100 億元，仍持續量縮整理。

台積電 (2330-TW) 傳出接下中國挖礦大廠大單，在客戶急單帶動下，下半年 7 奈米訂單供不應求，有意追加產能，不過卻受美中協商重啟，午盤在平盤間震盪；股王大立光 (3008-TW) 則呈現走弱，盤中跌幅逾 1%，跌破 5 、10 日線；鴻海 (2317-TW) 早盤開低後，盤中持續盤下震盪走勢，跌幅約 0.2%。

華邦電 (2344-TW) 看好下半年 DRAM 市場需求可望升溫，激勵今日股價衝上 20 元新高，漲幅逾 4%，成交量逾 9 萬張，同樣帶動華新麗華集團股價上揚，精成科 (6191-TW) 強攻差一檔亮燈漲停，瀚宇博 (5469-TW) 漲幅逾 5%，合鑫、精星漲幅逾 3%，華新、華東、彩晶表現也不俗。

此外，PCB 族群表現也不俗，楠梓電漲幅逾 6%；嘉聯益、金像電漲幅逾 3%。

外資看好 5G 概念股，砷化鎵廠全新今日股價開高走揚，漲幅逾 1%，穩懋開高走低翻黑，跌幅逾 1%，散熱廠雙鴻、超眾、泰碩、奇鋐均在大盤之上。

傳產方面，台泥 (1101-TW) 股價整理許久，受惠中國華南區雨災工地遞延施工影響結束，吸引買盤進場，午盤力撐盤上，股價最高至 45.1 元，突破 5、10 日線。

法人表示，市場聚焦在美國聯準會本周是否降息，以及美中貿易戰進展，觀望氣氛濃，短期之內，估大盤量縮整理、資金集中。此外，聯發科、台達電、穩懋、中華電、華新等陸續召開法說會，釋出的消息，將成為短線多空焦點。