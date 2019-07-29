台股盤後—台積電、鴻海壓盤 翻黑跌破10900點

台股今 (29) 日在蘋概三王走弱影響下，終場由紅翻黑，下跌 6.25 點或 0.06%，收 10885.73 點，失守 10900 點關卡，不過太陽能、印刷電路版等相關族群逆勢突圍，成為盤面亮點，今日大盤成交量為 1041.45 億元，盤勢陷入觀望。

權值股方面，蘋概三王今日走勢震盪，大立光收跌 1.2%，台積電、鴻海盤中雖翻紅，但尾盤又爆量下殺回測平盤，拖累指數翻黑失守 10900 點。

而其餘大型蘋概股則是漲跌互見，可成下挫逾 2%，甄鼎 - KY、和碩、廣達也同步走弱，不過玉晶光上漲 1.2%、緯創也同步收漲。

半導體族群方面，記憶體旺宏及南亞科今日同步走弱，僅華邦電逆勢突圍，收漲逾 3%，表現較強勢，其餘半導體股如聯電、聯發科等，雙雙收漲逾 1.5%。

太陽能相關個股表現也強勁，碩禾、太極、茂迪、陽光能源等均衝上亮燈漲停，國碩也大漲逾 8.8%，元晶、聯合再生等也有半根漲停，為今日盤面上最為強勢的族群。

另外，印刷電路板中的精成科今日攻漲停，楠梓電大漲逾 7%，台表柯、瀚宇博德也拉出半根漲停。

法人則認為，目前下檔月線 10850 點附近有撐，短期雖然仍呈現偏多格局，但向上有 11000 點關卡的高檔壓力，短期難脫區間震盪，若無法順利突破萬一關卡，甚至反向拉回的話，時間拉長恐不利多頭力道延續。

法人預估，接下來將聚焦在美國聯準會本周是否降息，以及美中貿易戰進展。此外，聯發科、台達電、穩懋、中華電、華新等陸續召開法說會，釋出的消息，將成為短線多空焦點。