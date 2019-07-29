Fed降息、美中貿易磋商助攻萬一？先拚摩台結算！

美股那斯達克指數再衝高，加上市場均預期美國聯準會本月底將宣布降息、美中貿易磋商登場，看似偏多的訊息面，將助台股再闖「萬一」大關？別急，短線上仍先以明 (30) 日的摩台指結算為觀察重點，也需留意在外資轉倉結算之際，震盪幅度加劇。關鍵點位為 10849、10888、10914 點。

大盤上周未能站穩 10900 關卡，下檔 10888 點防線為近日多空攻防重點，如棄守 10888 點，短線上多方將居於下風，需提防往 10849 點回測，如棄守 10849 點，空方氣焰將升溫，但如能守穩 10888 點，並站穩 10914、10946 點，控盤權仍在多方手上，還是有伺機再攻 11000 點的機會。在台指期部分，短線強弱分界仍是 10800 點，下方 10777 點為短多空盤的最重要防線，如棄守須提防回測 10748 點，如能站穩 10812 點，挑戰 10831 點成功，才有機會再演軋空走勢。

本周重磅級國際財經訊息匯集，Fed 降息、美中貿易戰磋商，任何相關訊息或進展，都將引來國際金融市場波動，台股也必然隨之震盪，投資人此刻需明辨多空強弱勢，持股汰弱留強則是不變的準則。

由於台股為淺碟市場，外資動向攸關指數波動，每個月 2 次期指結算，除了台指期結算，月底的摩台指結算換倉，也是外資操作策略的重要一環。短線上，本周先看摩台指結算，結算後，再來觀察外資對國際財經訊息的反應。投資人仍需提高警覺，多空均嚴陣以待，隨時有攤牌表態的可能! (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)