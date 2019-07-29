陸5大會計事務所之一「瑞華」爆醜聞 A股、科創無一倖免

中國五大會計師事務所之一的「瑞華」近日遭到中國證監會調查，由於該公司涉嫌協助多家企業作假帳，因此與瑞華相關的上市公司與 IPO 企業正遭到中國主管機關嚴格審核財務狀況。最新數據顯示，已有逾 40 家與瑞華相關的企業，其 IPO、增資案因此中止。

而這「大火」科創板也無法倖免，截至昨 (28) 日，該事件已影響 45 企業，涉及範圍從上市公司增資案、發行可轉債，至主板、中小板、創業板、科創板 IPO 等，主管機關均中止審查相關的業務申請。

由於受到牽連公司數量過多，已震驚中國資本市場。

(圖片: AFP)

根據中國證監會官網公布的最新 IPO 審查情況，瑞華經手的 29 家企業 IPO 項目均被暫停，包括主板 10 家、中小板 7 家及創業板 12 家，其中不乏包含天津同仁堂、中國黃金、博納影業等知名企業。

至於科創板方面，由瑞華所負責的龍軟科技、國科環宇、建龍微納、傑普特光電 4 家公司審核狀態變更為中止。加上之前被終止審核的海天瑞聲，目前共有 5 家由瑞華所負責的科創板企業受到影響。

目前，瑞華所負責 7 家科創板公司中，瀾起科技、天準科技已經登陸科創板。

瑞華爆發會計審核醜聞，起因是來自其審查的兩家公司財報爆發作假疑慮，先是 7 月初康得新年報虛增純益人民幣 119 億元，隨後 7 月中輔仁藥業再出現持有約當現金人民幣 18 億，但卻拿不出人民幣 6000 萬分紅。

據 Wind 資料庫顯示，目前正在排隊的 IPO 企業共有 511 家，其中，天健、立信、大華、瑞華，及華普天健等會計師事務所分別有 101 家、86 家、32 家、30 家和 26 家企業 IPO 業務。