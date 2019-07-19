北向資金寵兒大族激光爆醜聞 股價四天重挫20%

大族激光在公布財務預告後，再陷財務不實醜聞，截至本周四 (18 日) 的四個交易日，大族激光股價連續跳空下挫，4 天市值蒸發人民幣 80 億元，累積跌幅逾 20%。今 (19) 日開盤股價仍未見止跌，截至 11:20 為止，大族激光股價下挫 3.57%，每股暫報人民幣 27.53 元。

大族激光 2019 年上半年業績預告顯示，上半年實現歸屬於上市公司股東純益達人民幣 3.57 億元～人民幣 4.07 億元，年減 60%～65 %。

針對業績暴跌，摩根士丹利立即下調大族激光股價評等，且目標價從人民幣 52 元下調至人民幣 32 元，並指出，消費電子產業處於下降週期，導致下游廠商資本支出減少，且中國雷射設備產業競爭越來越激烈。

(圖片: AFP)

但除了業績利空外，更讓投資人驚訝的是其歐洲研發中心項目的真實性。由於該項目建設至今 8 年未能完工，且投資金額由初期規劃的人民幣 5000 萬元，逐年增加至人民幣 10.5 億元。在這 8 年的建設過程中，大族激光屢次修改進度及投資金額，引發了「信任危機」。

大族激光在 2011 年報中首度揭露投資設立大族歐洲股份公司，註冊資本 10 萬瑞士法郎。該年報中，作為在建工程的「歐洲研發運營中心改擴建工程」也首次出現，建設預算達人民幣 5000 萬元。

隨後多年年報中，關於在建工程「歐洲研發運營中心」的投資預算不斷增加，但令市場不解的在於建設進度時高時低，直到 2018 年報，該項目預算已增至人民幣 10.5 億元，工程進度 64%。

此外，自 2011 年起，大族激光就與一家名稱為「TourismusVerein Engelberg」的瑞士機構有資金上的往來，該機構即為英格堡旅遊協會。市場質疑「歐洲研發運營中心」資金被大股東挪用建造五星級酒店。

對此質疑，大族激光則是否認大股東挪用公司資金。