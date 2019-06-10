不當放行30多間企業IPO！港交所爆醜聞

港媒報導表示，去年榮登全球交易所 IPO 金額第一的港交所爆發重大醜聞。根據多名消息人士透露，港交所前高層，夥同保薦人及律師事務所，涉嫌不當審查及放水，協助不完全符合上市要求的公司通過審查，涉及逾 30 家上市公司申請。

圖: 東方財富網, 港交所即時走勢圖

不過，今 (10) 港交所股價未受流言困擾，表現強勁，截至 11:32 分，港交所暫報 257.6 港元，漲幅 2.8%。

消息人士指出，港交所在接到投訴後已展開內部調查，發現「不當審查」情事至少 2 年，且已有部份企業成功上市，產業包含建築及餐飲等。

港交所目前將涉嫌的 2 家律師事務所及至少 3 家保薦人列入監察名單，而上述涉嫌不當情事的高層則以家庭為由離職。

消息人士進一步表示，該名高層於 2013 年加入港交所，負責監管 IPO 公司申請，其放水審查 IPO 時要求逾千萬報酬，該案件正處於調查階段。

對此傳聞，港交所發言人指稱，「香港交易所是受到嚴格監管的上市機構，有既定而有效的內部流程和機制，包括上市審查程序。」

「港交所行之有效的機制確保香港交易所的運作保持高度誠信和專業操守，包括處理任何不當行為。香港交易所致力維護香港作為領先金融市場的素質、持續發展和市場高度透明。」

港交所去年 IPO 金額逾 350 億美元，排名世界第一。但截至去年底，在港交易新掛牌的企業有 70% 以上跌破發行價，而集資金額低於一億美元的公司平均在交易一個月後下跌 6.2%，創下 2008 年來最差表現。

此外，今年港交所 IPO 集資額排名已落至第三位，被 Nasdaq 及紐約交所超越。今年以來，港交所只有申萬宏源 1 家 IPO 集資規模逾 10 億美元。反觀美國市場，今年有 Lyft 募資 23 億美元，緊接著競爭對手 Uber 募資 90 億美元，後續仍有不少企業排隊上市。

市場預估今年是美國 IPO 最狂熱的一年，預計上市企業數量可能突破 200 家，募資金額超過 600 億美元。

Uber 本周將定價，集資額最高達 90 億美元