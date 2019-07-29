法人看好中國保險業業績 以行動支持

陸股將進入第二季財報季，而目前中國保險業上半年保費收入已全數公布，緊接而來的就是半年報業績揭露。截至 6 月底，A 股前五大上市保險企業保費收入達人民幣 1.43 兆元，年增 9%。

今年第二季，中國前五大上市保險企業銷售情況開始回溫，壽險產業銷售成長出現觸底反彈，特別是在壽險產業面臨外在環境及自身轉型的壓力下，大型保險企業優勢更加明顯。

(資料來源: 各家保險公司保費收入公告)

基於此，近期已有包括光大證券、天風證券、國信證券、廣發證券在內的十家券商公布看好保險產業下半年的研究報告。指出今年大型的保險企業在保費結構轉型已顯成效、降稅政策、股票投資提升等利多因素推動下，上半年業績有機會超出預期。

此外，在保險企業公布上半年業績前，有不少基金經理人以行動支持保險類股，並減碼券商等非銀金融類股的資產比重。其中，第二季公開發行的基金對中國平安、新華保險、中國太保及中國人保出現加碼，持股市值也出現不同幅度的成長。

截至 2019 年 6 月底，公開發行基金持有證券類股總市值占機構持股總市值約 1.16%，較第一季下降 0.32 個百分點；而持有保險類股總市值的比重達 6.64%，比前一季增加 0.84 個百分點。

以持股總市值計算，截至第二季底，中國平安仍為公開發行基金最大持股，共 1177 檔基金將其納入前十大持股中，持股總市值為人民幣 730.33 億元，佔流通在外股數比重為 7.61%。

與第一季相比，持股數量增加 3708 萬股，至 8.24 億股，占基金股票投資市值的比重達 3.6%。

天風證券指出，目前中國太保、中國人壽、新華保險的估值只略高於保誠、大都會和保德信等外商。但中國保險產業不論在需求成長、保險比重、長期利率等層面來看均遠高於英、美等地區，因此中國保險企業估值被明顯低估。