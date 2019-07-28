全球電動車產量快速成長 但電池所需金屬恐供應吃緊

根據能源諮詢和研究公司 Wood Mackenzie 最新報告，隨著汽車製造商增產電動車，生產汽車電池所需的金屬可能會在未來幾年內面臨供應緊張。

Wood Mackenzie 報告顯示，預計鋰、鈷和鎳等的供應將受到最嚴重打擊。分析師普遍預測未來 30 年電動車的金屬使用量暴增，但全新的金屬生產線有限。

Wood Mackenzie 研究主管 Gavin Montgomery 表示，目前，這 3 種金屬的供應足以滿足需求。但他強調，這些金屬短期內市場價格下跌，這將讓生產商減緩增產以滿足未來的需求。

Montgomery 表示，真正的事實是，在未來幾年內，對金屬的需求預計將成非常迅速，因為汽車生產商將生產更多的電動車，以致供應商將無法跟上需求。

Montgomery 並不是唯一預測未來供應緊張的人。

產量領先的金屬公司 CleanTeQ CEO Sam Riggall 在 7 月初亦曾表示：「北美和歐洲已經開始出現需要特別重視的原材料問題。」

（圖: AFP）

此外，全球的鋰、鈷和鎳儲量有限，因此可能根本不足以滿足汽車製造商未來的需求。

Montgomery 說，「在 2020 年代中期之前要取得電動車所需的鎳將成為挑戰；從開採到精煉量產間通常長達 10 年，現在就需要展開投資。」

汽車買家的口味轉變部分解釋了為什麼製造商對這些金屬的需求更高。近年來，客戶不斷轉向電動車，而不是傳統的汽油車。

銷售數據庫 EV-volumes.com 顯示，2018 年全球電動車銷量較 2017 年增加 64%。

Wood Mackenzie 表示，預計電動車銷量將繼續成長。Montgomery 指出，到 2025 年，電動車將佔所有乘用車銷量的 7%。他預測到 2040 年，這個數字將達到 38%。

市場預測，目前電動車僅佔全球汽車數量的 0.5%。但是，正如 Montgomery 的預測，「大多數汽車製造商計劃在 2050 年之前完全生產電動車。」

儘管預測鎳、鋰和鈷等供應緊張，但電動車電池所需的其他兩種金屬石墨和錳，預計全球供應仍然足夠。