〈理財〉美歐降息預期在即 這三大貨幣唱旺 滿手美元投資人可留意搶匯時機

市場期待美國及歐洲央行降息，勢必為影響資金行情的重大關鍵，凱基銀行預期，紐幣、澳幣、歐元將較美元強勢，滿手美元投資人可留意搶匯時機；科技、電信、非必須消費及美國房地產類股的表現，可望優於防禦型類股。

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄指出，美中也好、美歐也罷，貿易戰打打談談的基調已被證實，目前國際投資關注焦點，除預料中的 9 月歐洲央行將重啟長期再融通 (TLTRO) 的量化寬鬆，與美國聯準會終止縮表操作外，美、歐央行的降息將是繼續提振或擾動資金行情的關鍵。

談到美國降息預期，及在降息環境下的投資策略，張冠雄表示，第二季 10 年期美債殖利率屢次跌落 2% 以下，若以第三季市場風險偏好變大來看，殖利率應會反彈。不過，聯準會可能採「預防性」降息，殖利率反彈空間似乎不多，仍可選擇投資級與高收益等信用債介入。

而貨幣投資部分，張冠雄表示，美元相對其他非美貨幣可以從各自央行未來降息預期，推敲其匯率走勢。紐、澳已早於美國降息，未來再降空間可能不如美國；歐元已是負利率貨幣，歐洲央行可降空間與效果有限，所以紐幣、澳幣、歐元可能相對美元強勢。英國仍有脫歐議題干擾，美元相對英鎊應會展現強勢。

凱基銀行建議投資人，可以利用「智慧鎖利」的投資方式，先以單筆投資方式投入投資等級債或多元資產配置型母基金，再依個別投資人風險屬性選擇全球股、美股、歐股或上述第三季看好的產業型子基金，定期定額將母基金轉入子基金分批布局，掌握下半年股市獲利機會。

另外，手上滿是美元的投資人，若想享受澳幣、紐幣、歐元可能的升值契機，也不妨善用該行的「外匯設價」服務，設定自己滿意的價位，當價位到達想要的價位時將，系統將自動為客戶執行換匯交易，省去投資人時時盯盤再下單的時間與精力。