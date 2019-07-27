川普雙喜！關稅威脅搞定瓜國、最高法院同意資金築牆

在瓜地馬拉同意對對洪都拉斯和薩爾瓦多人民實施新移民措施後，美國總統川普週五 (26 日) 宣布，同意放棄以經濟制裁威脅瓜地馬拉。

美國為解決中美洲非法移民問題，擬和瓜地馬拉總統 Jimmy Morales 簽署安全第三國協議，讓進入瓜國領土的移民在當地申請難民身分，而非在美國，但瓜國憲法法院裁定，總統不能在未經國會批准的情況下，和美國簽署協議，而 Jimmy Morales 隨後也取消和川普的峰會。（瓜地馬拉夏季休會中)

川普隨即於 23 日在推特上開砲，威脅瓜地馬拉若決定打破彼此協議，將以禁令、關稅、匯款費用或以上所有手段報復瓜國。

然而，川普週五向媒體表示，瓜地馬拉已經簽署安全第三國協議，只是瓜國政府沒有使用這個詞彙，但新移民措施僅適用洪都拉斯和薩爾瓦多人民。

「他們正在辦理我們所要求的事情。」川普還誇瓜國總統 Morales 是「非常棒的人」。

「我們還有其他偉大的國家也將簽約。」川普沒有提供進一步細節。

Morales 則在臉書上發文表示，這份協議解決了美國對瓜地馬拉「嚴厲制裁」的威脅。

最高法院點頭！邊境大牆修築資金有著落

川普週五還有另一樁喜事，美國最高法院允許川普挪用數十億美元的軍事資金來蓋他心心念念的美墨邊境大牆。

由於未能說服國會撥款興建該邊境大牆，川普今年 2 月決定繞過國會，宣布國家進入緊急狀態，動用總統緊急權限挪移 67 億美元國會已批准的其他用途資金，用來興建邊界圍牆，其中包括此筆 25 億美元反毒活動資金，川普宣稱，此邊境大牆能遏阻非法移民與毒品走私。

民權團體和加州等許多州，均提告川普此舉違法；喜艾拉協會 (Sierra Club)、南部邊境社區聯盟等非營利組織則提告主張邊境大牆將破壞生態、構成環境威脅。

美國聯邦地院 6 月 28 日判決，禁止川普挪用資金，川普隨即向第九巡迴上訴法院提起上訴，7 月初又遭上訴法院駁回，維持原判不得挪用，川普 7 月 12 日再向最高法院上訴，終於取得最高法院認可，以 5 比 4 允許川普挪用資金。

川普週五大樂，在推特上稱讚法院的決定，並稱「這是一場邊境安全和法治的勝利。」