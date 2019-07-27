重磅! DOJ批准兩大美國電信260億美元合併案

美國司法部於週五 (26 日) 宣布，美國第三大電信商 T-Mobile(TMUS-US) 和第四大電信商 Sprint(S-US) 260 億美元正式達成總值 260 億美元的合併案。

T-Mobile 股價走勢圖 (圖片: Investing)

消息傳出後，T-Mobile 和 Sprint 的每股分別創下 85.22 美元和 8.06 美元的歷史新高。而已同意有條件購入兩家公司部份資產的衛星電視服務商 Dish Network 的股價攀升 3.5%。

Sprint 股價走勢圖 (圖片: Investing)

先前，曾傳出美國司法部反壟斷機構將否決該案，不過因為 Dish Network 已同意有條件購入兩家公司的部分資產，成為第四大電信商，紓緩了美司法部先前對兩間公司合併後壟斷市場的疑慮。

根據合併案內容，兩家公司須同意向 Dish 出售部分資產，已建立新的 5G 無線網路公司，Dish 則同意已 50 億美元收購分離出的業務資產。

為了協助建立 5G 網路，T-Mobile 將與 Sprint 出讓至少 2 萬個基地台和數百間實體店面，並且 T-Mobile 將出售 Sprint 的預付產品給 Dish，同時 Dish 有權接入 T-Mobile 網路長達 7 年。

司法部反壟斷部門負責人 Makan Delrahim，若沒有以上添加條件，這項合併將會「嚴重損害」美國電信產業。

T-Mobile 和 Sprint 表示，他們預計監管機構將在第三季度批准合併，並將在今年下半年完成交易。

Dish 也與聯邦通信委員會 (FCC) 承諾，將會在 2023 年 6 月以前建立一個覆蓋 70% 人口的 5G 高速頻寬網路，若無法如期達到，Dish 將支付給美國財政部高達 22 億美元的罰款。

不過由於 T-Mobile 和 Sprint 仍面臨來自美國 13 個州檢察長和哥倫比亞特區的持續訴訟，因此該合併案將等到案件解決後，才能最終確定合併。

預計合併案將於 10 月 7 日開始，但鑑於週五公佈的合併案協議內容有新的變動，該日期可能會推遲至 12 月 9 日。