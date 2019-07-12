WSJ：Sprint與T-Mobile間合併將再次展延、母公司軟銀財務恐受影響

日本軟銀集團 SBG(9984-JP) 旗下，美國第 4 大行動通訊業者 Sprint(S-US)，正考慮再度展延，與業界第 3 大的 T-Mobile(TMUS-US) 之間的合併期限。

根據美國華爾街日報 (WSJ) 電子版 11 日的報導內容，雖然目前兩者的合併期限設在 7 月 29 日，但美國司法部方面的審核過程似乎還需要更多時間。受此影響，Sprint 母公司軟銀集團 SBG 在財務方面的改善，也可能因而收到延誤。

(圖片：Investing.com)

美國司法部在兩家公司合併上所開出的條件為，必須將部分的預付卡業務等分離，並轉手給有意加入行動通訊營運的美國大型衛星電視業者 Dish Network (DISH-US)。透過這個方式讓 Dish 成為業界第 4 大業者後，來避免遭人批評說「第 3、4 名業者的合併，造成獨佔的現象愈趨嚴重」這一類的疑慮。

根據 WSJ 的報導，目前美國 T-Mobile、其母公司德國電信、Dish，以及美國司法部，正朝著最後同意的方向進行商討。但是在細節上的討論上，似乎還需要花費許多時間。

過去 Sprint 與 T-Mobile 在 2018 年 4 月時宣布，雙方同意進行經營統合，並計畫在 1 年後完成相關手續。但由於美國司法部與美國聯邦通訊委員會 (FCC)，遲遲沒有許可這項合併案，讓原本計畫在今年 4 月 29 日完成的併購手續，向後展延到今年 7 月 29 日。

FCC 主席 Ajit Pai 在 5 月時開出條件，表示只要業者在農業部的通訊網路方面作出建設，就會同意這宗合併案。也因此，Sprint 與 T-Mobile 可說已幾乎取得 FCC 方面的許可。