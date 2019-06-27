企業投資轉強 抵銷消費者支出轉弱 美國第一季GDP成長3.1%

修正後的政府數據顯示，美國第一季國內生產毛額 (GDP) 成長 3.1%，企業投資轉強抵銷了消費者支出轉弱。

但大多經濟學家預期，第二季經濟成長將逐漸縮小。第一季經濟大幅成長，主要受惠於庫存意外大幅增加，及貿易赤字改善，而這兩項因素不預期會再重複。

GDP 數據於初次公布後，政府會再修正該數據兩次。第三次的第一季 GDP 數據顯示企業投資由上升 1% 修正為上升 3%。

企業投資轉強抵銷了消費者支出轉弱。第一季消費者支出由上升 1.3% 修正為上升 0.9%。

美國第一季出口由上升 4.8% 修正為上升 5.4%，進口則由上升 2.5% 修正為上升 1.9%。

企業庫存價值小幅下降至 1228 億美元。

扣除食品與能源，第一季核心通貨膨脹年率由上升 1% 修正為上升 1.2%。

大多經濟學家認為，第一季 GDP 成長 3.1%，有誇張之嫌。

接受 MarketWatch 調查的分析師平均預估，第二季 GDP 將成長 2.4%。亦有分析師預期第二季 GDP 成長將低於 2%。

簡而言之，美國經濟並非亮麗，但也不差。美國與中國及墨西哥之間的貿易緊張，讓企業感到不安，也創傷了消費者信心，抵銷了部份數十年來最強勁勞工市場的強勢。