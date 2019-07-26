〈施振榮股權接班〉後施振榮時代 宏碁可望注入更多創新思維

宏碁 (2353-TW) 創辦人施振榮之子施宣輝將進入董事會，今 (26) 日不只宏碁對外證實，施振榮也發表聲明公開力挺，產業人士解讀，施振榮家族正逐步啟動接班策略，而施宣輝的經歷與能力，將能為宏碁帶來新的創新思維，有助於宏碁邁向下一個里程碑。

觀察宏碁目前持股狀況，施家仍是宏碁最大股東，包含施振榮、施宣輝、宏榮投資等皆有持股，而宏碁今宣布董事宏榮投資將改派施宣輝為代表人，代表未來宏碁董事會上，施振榮、施宣輝父子將一起出席。

自從施振榮卸下宏碁董事長身分後，外界長期關注接班議題，但始終得不到明確答案，施振榮曾在受訪時表示，對於現階段的經營團隊 (意指陳俊聖) 很有信心，相信會帶領宏碁邁向下一個巔峰，而談及自己兒子時則認為，還需要時間去磨練、證明，還有進步空間。

而施振榮的兒子施宣輝，2005 年在美國讀完博士後，返台創業成立智輝研發公司，從事 IC 設計相關影音多媒體技術研發，後來更在德國創立汽車遠端軟體更新平台 Advance Telematic Systems，2011 年 7 月，宏碁併購雲端服務公司 iGware，施宣輝也因此進入宏碁，成為雲端技術事業群負責人，研發宏碁隨享雲服務 (Acer Cloud)。

2014 年宏碁成立自建雲暨智慧產品事業群，由施宣輝負責帶領，負責雲端加值服務，2018 年起宏碁開始投入 AI 人工智慧與邊緣運算，研發物聯網裝置及應用服務，施宣輝更擴大負責旗下遠距照護事業投資、安碁資訊 (6690-TW)、智聯服務等事業。

近年來，宏碁積極拓展多重事業，包含建碁 (3046-TW)、安碁資訊 (6690-TW) 及周邊產品事業酷碁等，都已成為集團營運成長動能。

宏碁董事長陳俊聖日前表示，宏碁近年來力拚轉型，並訂定轉型三部曲，從轉虧為盈、轉型，一路到永續經營，而現在宏碁正邁入第三部曲，預計在 3-5 年內，讓旗下新事業各自獨立，並走入資本市場，讓宏碁發展成集團。

市場人士表示，宏碁近年在陳俊聖帶領下，在企業轉型上持續邁進，今年更主打設計者 ConceptD 及電競 Predator，打響品牌知名度，而施宣輝透過創業、領導宏碁旗下事業群，慢慢累積經驗，也將接任智融集團總經理，並擔任宏碁董事代表人，不僅是施振榮啟動家族股權接班，也有助於宏碁邁向下一個里程碑。