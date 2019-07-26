目標到期基金規模翻倍 提早出場免罰+優先配息 投資更彈性

目標到期基金熱度擋不住，近一年規模翻倍，進入下半年，包括國泰、野村、復華投信持續推出目標到期相關新基金，8 月起還有瀚亞、施羅德及景順等投信新產品參戰，業者也根據客戶需求，推出提早出場機制、配息等級別。

根據觀察，今 (2019) 年以來，目標到期債券基金不斷創新，投資規則訴求彈性。資產管理業者分析，這類基金陸續有信託型態出現，不僅避開保單長期綁約，搭配提早出場免罰機制、階梯配息等條件，能見度逐漸竄出市場，帶動目標到期債基金規模大幅成長，據投信投顧公會統計，到今年 6 月止，目標到期債基金規模達 2424 億元，年增超過一倍。

瀚亞投資行銷長林長忠表示，目標到期債基金與一般債券型基金最大的差異之一，就是控管風險極小化，多數債券型基金為了追求更高的收益，會納入天期較長的債券，藉由價格波動創造資本利得；反觀目標到期債券則是在佈局完投資組合後就不再交易，雖然無法參與市場漲跌的機會，但是收益率卻更明確及可以預期。

瀚亞第一季推出首檔有「提早出場」機制的目標到期債基金，募集成績仍在信託類型中居冠，8 月將趁勝追擊推出第二檔進階版產品，以傘型基金同步提供累積型與配息型選擇，並由擅長新興市場選債的瑞萬通博擔任投資顧問，為投資人謹慎選債、控管風險。

林長忠指出，新興市場今年來漲幅亮眼，不少投資人擔心現在是否為合適的進場時間點，這樣的邏輯是用投資普通債券基金的觀點做考量，目標到期債基金確認好票面收益後，後續就是控管風險，除非發生違約情況否則不需要擔憂價格漲跌。

瀚亞目標到期傘型基金擬定經理人杜振宇補充，全球央行態度轉向鴿派，吸引資金進入債券市場。新興美元債主要指數殖利率約 5.4%，仍高於過去 10 年平均水準，分布區域包括新興亞洲、歐非中東及拉丁美洲，規模大、流動性佳，國家與產業均較分散，是目標到期基金最適合的布局標的。

一般來說，目標到期基金所投資一籃子債券，持有到期且不違約，債券到期會回到票面價格，減少價格波動風險，投資人不僅能期待提早出場，更有機會債息與資本利得兩得，若是配息型基金還可以期待配息率逐年調升，資金提早入袋。

杜振宇也提醒投資人，選擇目標到期基金，第一步先判斷是信託基金或保單連結，其次包括基金投資年限、出場機制與罰則、投資總成本、標的分散性、配息制度等等，最好在投資前先釐清為佳。