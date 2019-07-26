【保德信投信】看好印度起飛 印債強力吸金

本月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議在即，美國降息已箭在弦上，全球央行朝降息政策邁進。保德信投信認為，全球進入降息風潮，特別有利於新興國家股票與債券市場表現，然而貿易戰尚未熄火，市場依然潛藏變數，由於印度相較其他新興國家受到貿易戰影響程度較低，市場也看好印度經濟強勁擴張，故國際資金持續湧入印度債市，追逐印債穩健收益。

保德信印度機會債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人張世東表示，近幾年印度是全球經濟成長動能最佳的地區，年初迄今吸引外國人直接投資超過 150 億美元，市場看好印度未來成長潛力，由於美國降息預期高，國際資金自七月以來狂湧入印度債市 1,130.7 百萬美元，今年以來累計也有 2,559.0 百萬美元，主要係印度當地貨幣計價投資等級債券平均擁有 6% 優質收益。(資料來源：Bloomberg & 保德信投信整理，2019/7/23)

張世東指出，經濟層面來看，印度將是 21 世紀崛起大國，預估未來將可能世界第三大經濟體。近來台灣也未降低美中貿易衝突影響，開始佈局東協與印度國家。根據經濟部統計，去年台灣投資新南向以達 24 億美元，其中以印度成長最高，印度投資成長高達 1.82 倍。張世東指出，莫迪連任所推動政策將吸引外資進場，印度商工部近來致力推動日、韓與台灣企業到印度投資。

自美中關係日益緊張情勢下，印度也和 250 家美國企業進行進行探討製造業移轉。由於電子產品出口佔全球最高比重，印度政府希望電子製造出口能增加。印度政府訂下 2025 年總出口額達 1,900 億美元，其中出口行動電話所佔比重最高，其金額預估達 1,100 美元。

張世東認為印度製造十分具有成長潛力，印度擁有較少政治干預，且勞力與土地成本低，內需消費市場龐大，全球大型企業從中國轉移製造業基地，印度無疑是首選。張世東看好印度經濟改革與貿易戰受惠題材，資金與政策預期效應將會持續支撐印度債市表現，預期外資將貨持續湧入印度債市，掌握印度債券收益黃金期。

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