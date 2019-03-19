揚明光近日股價漲幅近40% 自結2月每股淨損0.27元

微投影模組大廠揚明光 (3504) 因近日股價波動幅度過大，上週總計漲幅達 38%，應主管機關要求公告 2 月自結稅後淨損 3100 萬元，每股淨損 0.27 元。揚明光自結 2 月合併營收為 3.31 億元，稅前虧損為 3200 萬元，稅後虧損為 3100 萬元，每股稅後淨損為 0.27 元。



揚明光 2018 年合併營收為 62.62 億元，年成長 40.6%，營業毛利率為 12.55 億元，年成長 54.4%，營業淨利為 1.67 億元，年成長 222.8%，稅後盈餘為 1.8 億元，年成長 221.6%，每股盈餘為 1.57 元



揚明光因分析師報告中點名，中國長盈精密可能是蘋果頭戴裝置機構件供貨商，而台灣的揚明光學可能是蘋果頭戴裝置光學件供貨商，使得股價上週爆量大漲，最高股價一度站上 114 元，為去年 8 月以來波段高點，同時上週融券張數大增達到 4300 餘張，券資比也一度達 48%，軋空氣盛。