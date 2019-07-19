為IPO做準備 傳WeWork將於7月底舉辦「分析師日」

《路透社》援引消息人士指出，共享辦公室企業 WeWork 計畫在 7 月 31 日為華爾街舉辦「分析師日」(Analyst Day)，以加緊籌備該公司的首次公開募股 (IPO)。

今年 IPO 市場對於大型上市公司來說充滿挑戰，Uber 和 Lyft 等獨角獸公司上市時遭遇重挫，面臨投資者對其長期虧損和缺乏穩健獲利模式的質疑，因此，WeWork 希望藉著分析師日為公司做出投資評鑑，防止公司陷入泡沫估值。

不過，市場認為 WeWork 在 IPO 前夕舉辦分析師日不太尋常，因為欲上市企業通常申請 IPO 時會聘請承銷商，同時邀請分析師，向其解說公司業務。然而，消息人士指出，WeWork 早在去年 12 月就向美國證券交易委員會 (SEC) 申請首次 IPO，但該企業仍尚未聘請承銷商。

一般認為，若缺乏承銷商在 IPO 過程中協助進行定價與支撐價格，一旦股票正式在公開市場交易，股價可能面臨大幅震盪的風險。

WeWork 成立至今已 9 年，總部位於紐約，為估值高達 470 億美元的獨角獸企業，在美國眾多獨角獸企業當中排名第二，僅次於此前以市值約 820 億美元進行 IPO 的共乘巨頭 Uber。不過，該公司去年虧損達 19 億美元，尚未建立穩定的盈利模式，目前仍處於虧損狀態。

《路透社》此前報導，WeWork 計畫在上市前籌集 30 至 40 億美元債務，並與高盛 (Goldman Sach) 和摩根大通 (JP Morgan) 等投行討論債務發行，希望透過發債來提振市場信心，改善現金流狀況。