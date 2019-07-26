能源盤後—原油緩解小漲 然需求仍令人擔憂 市場關注沙科會談

週四 (25 日) 交易，繼前一日失守庫存下降近 1100 萬桶帶來的漲幅後，原油期貨抓回一些失土，但因市場仍擔憂全球成長放緩，縮限原油期貨漲勢。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 14 美分或 0.3%，收每桶 56.02 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 21 美分或 0.3%，收每桶 63.39 美元。

週三 WTI 原油下跌 1.6％、Brent 原油下跌 1％，但當日 EIA 報告顯示上週美國原油庫存減少 1080 萬桶。

週四看起來似乎像是緩解的漲勢，但分析師認為，儘管庫存報告有利，且中東局勢仍舊混亂，但市場還是沒能力建立有意義的漲幅，這一點令人擔心。

UniCredit Bank 駐米蘭的經濟學家 Edoardo Campanella 報告指出，「原油多頭正失去希望。」

「儘管 OPEC + 決議延長減產協議至明年第一季，且美國原油庫存連續 5 週下降，以及中東地緣政治風險，這些合併起來卻仍讓 Brent 原油交易價持續在每桶 65 美元以下，顯然貿易衝突中，需求疲弱現象仍是投資者心中最大隱憂。」

EIA 週三公布上週原油庫存減少 1080 萬桶，同時產量小幅下降，分析師認為係因墨西哥灣風暴讓生產短暫中斷，致使這些數據對原油價格幾乎沒有持久的上漲影響。

與此同時，商品交易者也在關注沙國與科威特官員的會談消息。報導稱沙國與科威特正討論在南方中立區增加石油產量的議題，一些交易者認為此舉縮限了週四漲幅。

週三公布全球製造業數據疲弱，此點拉低稍早交易的原油價格。週四歐洲央行 (ECB) 總裁德拉吉 (Mario Draghi)表示，歐元區的經濟前景「越來越糟糕」，尤其是製造業，且 ECB 示意最快 9 月會議就會提出額外的貨幣刺激措施。

其他能源商品交易

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.1%，收每百萬 Btu 2.227 美元。

EIA 週四報告，上週天然氣庫存增加 360 億立方英呎。根據華爾街日報調查，分析師預期共識為增加 370 億立方英呎。