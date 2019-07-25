茂迪Q2起營運好轉 惟持續精實管理將精簡人力42人

太陽能廠茂迪 (6244-TW) 經過去年精實管理，目前營運已顯著改善，模組與系統營收占比已過半，第 2 季營運明顯好轉，虧損也大幅降低，但面對產業挑戰及公司轉型，將持續強化精實管理，預計精簡人力約 42 人，過程將會考量員工權益，並依據相關法令規定辦理。

茂迪目前員工總數約 1700 人，不過，考量目前公司營運狀況與經營策略，將縮減相對配套人力編制，以撙節成本，提升競爭力，預計精簡人力約 42 人。茂迪強調，每次的精實調整，都是不得不進行的改革，也是必要的決定，一貫秉持最大誠意及協助之意，過程將會考量員工權益，並依據相關法令規定辦理。

茂迪指出，在營運規模調整下，虧損已大幅降低，應收帳款及存貨也持續下降，並創造良好的營運現金流量，而在閒置廠房的出售也有顯著進展，整體財務體質將更趨穩健。

目前茂迪模組與系統業務營收占比已過半，電池業務則不到 5 成。茂迪表示，今年營運重心將放在模組及系統業務，台灣太陽能市場受惠政府積極推動能源政策，而快速增長，可望邁入 GW 名單之一，茂迪第 2 季營運表現也因此受惠。

此外，茂迪仍將持續與工研院合作，發展高效矽晶異質接面太陽能電池，預計今年第 4 季進入量產階段，以維持高效太陽能電池競爭力。

