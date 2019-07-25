〈凌華法說〉第2季稅後純益大增134% 上半年EPS 1.03元

工業電腦業者凌華 (6166-TW) 今 (25) 日召開法說，並公告第 2 季財報，稅後純益 1.11 億元，持平前季、年增 134%，每股純益 0.52 元，上半年稅後純益 3.05 億元，年增 299%，每股純益 1.03 元。

凌華第 2 季營收 25.59 億元，季減 3.9%、年減 4.6%，毛利率 41%，季增 1 個百分點、年增 6 個百分點，營益率 6%，持平前季、年增 3 個百分點，稅後純益 1.11 億元，持平前季、年增 134%，每股純益 0.52 元。

凌華上半年營收 52.21 億元，年增 5.6%、毛利率 40%，年增 5 個百分點、營益率 6%，年增 5 個百分點，稅後純益 3.05 億元，年增 299%，每股純益 1.03 元。

凌華財務長鄒大智表示，上半年毛利率達到 4 成，主要是因為去年提列庫存陸續回沖、原料價格上漲狀況緩和，產品組合轉佳等因素，不過若扣除一次性的認列因素，毛利率還是有 37-38% 左右。

至於凌華今年營業費用提升至 1 成，鄒大智指出，主要增加的管理費用，是因為隨著獲利增加，撥給員工的分紅及獎金，但都還是在可控範圍內。

以各地區營收來看，以美國以及中國成長最為強勁，不過歐洲以及亞太呈現衰退；而若以事業群來看，僅嵌入式平台及模組事業處 (EPM) 營收成長 20%、不過網通暨公建事業處 (NCP) 年減 10%，物聯網策略解決方案與技術事業處 (IST) 營收則年減 11%。