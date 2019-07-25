因為這原因 中路特區成為桃園市首選購屋區

一座城市的行政中心通常都是區域房地產的主軸，行政中心的交通、治安、機能、品質都會因為行政特區設立、而成為發展較快速的地段；桃園市府所在的桃園區內擁有知名的中正藝文特區、經國重劃區、中路重劃區等 3 大特區，再箍共建設推動下，房地產人士建議，3 特區中，中路重劃區綠憩面積最高，最符合現在以及未來樂活 (LOHAS) 的居住訴求。

桃園市政府 2019 年拿下世界第一智慧城市首獎 (Intelligent Community Forum, 簡稱 ICF)，將積極爭取於桃園舉辦 2020 年 ICF 國際論壇，與各國進行智慧城市建設交流，桃園正式躍上全球智慧城市 (Gobal Smart City) 舞台。根據內政部統計，桃園近 4 年遷入戶籍人口達 11 萬 7823 人，居 6 都之冠。

桃園也是台灣工業產值 1 年約 3 兆元的重鎮，產業匯聚牽動移居人口，提昇住宅需求。桃園「本土 + 國際」發展，對於國際城市地位提昇有很大幫助。2018 幸福城市六都調查，桃園市在「經濟力」、「首長施政分數」拿下雙料冠軍，「社福力」拿下六都第二，僅次台北市。桃園市長鄭文燦分析，雙北近年房價過高，生活機能、基礎建設俱佳的桃園，機場捷運已通車，捷運綠線預計 2025 年完工，「很難找到不往桃園遷徙的理由！」

鄭文燦：交通 + 機能，中路特區是桃園新亮點

鄭文燦早在 2015 年 5 月 5 日就明確指出：「中路重劃區是桃園的新亮點，交通及生活機能都會很方便。」中路重劃區擁有鄰近市府行政園區優勢，加上緊鄰國道 2 號機場聯絡道便捷交通機能，以及施工中的捷運綠線，被鄭文燦視為下一個發展中的藝文特區。

中路新案「合輝云朵」 首座「長軸跨距雙塔」建築

其中，合輝建設邀請建築大師郭旭原與黃美惠聯手，繼「合輝國家美學館」、「合輝雲門」後，2019 年在中路特區新建案「合輝云朵」，整體規劃為桃園地區首座時尚不對稱「長軸跨距雙塔」建築，以三進式門廳、空橋、格柵、水中樹、長廊、石牆的當代美學設計，創造出區域內的建築新地標，2-3 房規劃，156 戶最適宜的社區居住戶數，讓整體建築滿足首購、換屋的需求。





中路特區綠憩面積最高，符合樂活 (LOHAS) 的居住訴求