4年投入近95億元 政院拍板「投資青年就業方案」

行政院會今（25）日拍板「投資青年就業方案」，由勞動部統合 8 個部會資源，針對在校、應屆畢業、失業 6 個月以上、在職及非典型就業等青年，以 4 個面向 48 項措施，4 年投入近 95 億元投資加值青年未來，預估 2022 年青年失業率與整體國人失業率的倍數，能降至 2 倍以下。

行政院長蘇貞昌表示，青年是國家的重要資產，也是創新與進步的動力來源。根據統計，去年我國失業率 3.71%，已創下 2008 年金融海嘯以來最低水準，顯示就業市場穩定，但其中 15 至 29 歲青年失業率 8.47%，雖逐年下降，但仍為整體國人失業率的 2 倍多。

蘇貞昌表示，為達到預防失業效果，請教育部與勞動部協力於校園導入職涯輔導及就業服務資源，主動關懷青年就業意向，經濟部、科技部等相關部會，也應全力推動 5+2、AI、5G 等專案計畫，創造更多優質就業機會，提供青年更多選擇與發展契機。

勞動部指出，針對在校和初次找工作青年，除了將主動關懷即將畢業青年的就業動向，預先強化於校園導入職涯輔導及就業服務資源，達到預防青年失業效果，也將擴大推動優質產學合作，逐年提升培訓 (育) 人數 5%，強化青年學習課程與實務訓練，具備充分的知識與技能，另外，補助參加 5+2 等重點產業訓練 80% 自付額費用，鼓勵青年成為亮點產業轉型升級所需人才。

針對失業 6 個月以上青年，勞動部推動「工作卡」，藉由盤點青年就業能力，以深度就業諮詢協助青年釐清適合的職涯目標，建立自己的求職優勢，必要時可輔以搭配職業訓練資源或職場學習再適應的機會。經過深度就業諮詢後 3 個月內成功找到工作，且連續就業達 3 個月以上者，則發給 3 萬元尋職就業獎勵金。

勞動部表示，針對在職青年，勞動部將結合大專校院、職業訓練機構、財社團法人等單位，辦理符合產業發展的課程，補助青年每人 3 年最高 7 萬元訓練費用，以持續增進技能。

為協助非典型就業（派遣、部分工時工作等）青年，一方面結合事業單位提供全時正職職缺，供青年選擇轉職，並透過為期 3 至 6 個月的工作崗位訓練，由職場導師一對一的實務指導，強化青年職業技能，脫離非典型的工作型態；另一方面，將辦理轉正職標竿企業經驗分享或表揚等活動，鼓勵要派單位均等對待派遣勞工。