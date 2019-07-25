盤前財經大事搶先讀2019年7月25日

今日操盤前瞻

美國 6 月耐久財訂單

歐洲央行利率決策

南韓第二季 GDP

股東會：虹冠、瑞基

法說會：艾姆勒、旺宏、友達、台灣大、凌華

除權息：鴻海、鴻準、中華電、精技、玉晶光、台達化、中鋼、中鴻、玉山金、龍巖、頎邦、同欣電明基材、中鼎等

梅努欽證實：美中談判下週上海登場 為期兩天

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週三 (24 日) 向外媒體證實，他和美國貿易代表萊特海澤將於下週一 (29 日) 前往上海參加為期兩天的會議，並由中國國務院副總理劉鶴主持。閱讀全文...

騰訊正式宣佈引進任天堂 Switch 台廠供應鏈下半年營運看旺

騰訊科技昨 (24) 日正式宣布為任天堂在中國的代理商，引進任天堂遊戲機 Switch，市場預估，Switch 最快本季就可望在中國開賣，且在任天堂 9 月將推出新款 Switch Lite 推升下，相關供應鏈包括旺宏 (2337-TW)、原相 (3227-TW)、瑞昱 (2379-TW)、威盛 (2388-TW) 等，下半年營運動能可期。閱讀全文...

鴻海、中華電等 44 檔股票今除息 台股開盤將蒸發 44.2 點

時值除權息高峰期，根據證交所統計，今 (25) 日包括鴻海、中華電、玉山金、玉晶光等共 44 檔股票進行除息交易，預估將使指數蒸發 44.2 點，其中兩檔重量級權值股中，鴻海市值將減少約 554 億元、影響台股開盤蒸發 18.5 點；中華電市值將減少 347 億元、影響台股開盤點數蒸發 11.6 點。閱讀全文...

〈聯電法說〉和艦中止上市申請對營運影響有限 估 28 奈米今年落底

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 昨 (24) 日召開線上法說會，聯電財務長劉啟東強調，中止子公司和艦芯片赴中國上海證交所的上市申請，對聯電影響非常有限，且在中國的產能佈局並未改變；28 奈米製程需求今年起逐季回溫，預估第 3 季起將持平，且今年會是 28 奈米的谷底。閱讀全文...

〈英新首相出爐〉嚴詞警告歐盟！大膽新協議、誓言脫歐

英國前外交大臣、前倫敦市長強生 (Boris Johnson) 週二 (23 日) 以當選為保守黨黨魁，週三 (24 日) 宣誓就任新一任英國首相，他在唐寧街發表首次演說時強調，英國可能不得不無協議脫歐，對此英國必須做好準備。閱讀全文...