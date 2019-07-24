貴金屬盤後─黃金下跌5.20美元 白銀上漲6.5美分 創逾一年收盤高點

美元走強，使得黃金週二收低。白銀上漲，再創逾一年收盤高點。

8 月黃金下跌 5.20 美元，或 0.4%，收於每盎司 1421.70 美元。美國公布 6 月成屋銷售下降，黃金價格一度上漲。

9 月白銀上漲 6.5 美分，或 0.4%，收於每盎司 16.476 美元，為八個交易日中，第七天上漲。

分析師說，白銀價格走堅將吸引更多投資人。白銀的趨勢將取決於下週的 Fed 利率決議與就業報告。若白銀能突破 16.715 美元，則 8 月底可望上漲至 19.825 美元。

美元走強使得黃金受到壓力。美元指數上漲 0.4% 至 97.672。川普總統與國會領袖於週一晚間宣布達成協議，避免了政府關門或違約，美元因而上漲。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

與預算有關的風險消退，美國企業第二季財報大多良好，亦削弱了黃金需求。

分析師說，交易員已反應聯準會 (Fed) 下週降息，但中東局勢仍需密切注意。

其他金屬交易方面，10 月白金上漲 8.90 美元，或 1%，至每盎司 861.60 美元。9 月鈀金下跌 10.60 美元，或 0.7%，至每盎司 1518.60 美元。9 月銅下跌 2.2 美分，或 0.8%，至每磅 2.70 美元。