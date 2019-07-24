養老有三寶 基金、信託、以房養老

高齡化已是全球趨勢，但光靠政府的照顧肯定不夠，民眾要存夠退休金，還是得運用基金、信託及以房養老活化不動產這三種工具，不管任何年齡的勞工，都要馬上開始進行累積退休金的計畫，才能存夠養老金，安穩退休。

《財訊》報導指出，6 月底在日本舉行的 G20 高峰會財長會議中，已經把人口老化列為全球風險的問題，超高齡社會來臨後，不論政府或個人都將面臨一連串嚴重問題。

信託公會祕書長呂蕙容指出，日本已進入超高齡社會（65 歲以上人口比重達 20%），但政府提供的退休金遠遠不足，使得部分老人為了生活只好行竊。據調查，日本每 5 個服刑者就有 1 人超過 60 歲，按日本法律規定，老人偷一塊 200 日圓的麵包，須入監二年，但一旦老人進入監獄，日本政府每年須多花 420 萬日圓預算，來照顧這些監獄老人，形成在監獄養老（包吃、包住、包看病）的異常現象。

日本的現象值得台灣警惕，呂蕙容指出，根據勞動部 2018 年的資料顯示，勞工平均退休年齡為 61 歲，以勞退舊制，若按月領勞工約可領到 2.4 到 2.6 萬元，而適用新制勞工每月可領的金額約 2.3 萬元，光靠這兩項退休金顯然不夠，而解方就是任何年紀的勞工，都要馬上開始進行累積退休金的計畫，而且愈年輕開始愈好。

多位專家指出，民眾累積退休金主要有三種工具，分別是基金、信託以及透過以房養老的貸款方式，將房子從不動產變成輕資產，取得現金流供退休用。

調查顯示，近 90% 的受訪者同意累積足夠退休金是自己的責任，但真正有實施累積退休金行動的民眾只有 32%，顯然很多人累積退休金的態度並不積極，這必須積極再加強宣導。