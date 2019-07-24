微型企業違反勞基法擬免罰 勞動部：目前意見不一

勞動部職安署今 (24) 日舉辦勞動檢查廉政透明論壇，針對日前擬修正違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則，讓員工 5 人以下的微型企業可免罰，勞動部長許銘春表示，外界意見仍相當多，目前沒有修正的具體進度。

為了強化社會對勞檢公信力，勞動部今年將過去的 30 人以下事業單位的輔導宣導政策，整合為法遵訪視計畫，針對小、微型企業做行政指導、督促改善，取代直接開罰。

外界質疑，這是「抓大放小」，職安署回應，台灣絕大部分是中小企業，普遍欠缺法令認知，需要分級管理，將視今年的法遵執行成效，下半年再做檢討、評估。

勞動部指出，有鑑於以往勞檢裁罰經常出現各說各話，因此為了優化勞檢，6 月起改採 2 人 1 組，其中 1 人在旁錄音、避免爭議。而檢查員第一線與事業單位有言語衝突時，已要求第一時間回報主管，會及時做內部處理。

對於有立即危險的廠商裁罰停工後，以往對於改善後的復工程序，各縣市有不同標準，現在已經訂定統一停復工程序。另外，每年委外訪問受檢企業對勞檢的滿意度調查，從職業安全檢查擴大到勞動條件檢查。

勞動部今年首次舉辦勞動檢查廉政透明論壇，法務部次長陳明堂、廉政署副署長陳榮周等人也出席共襄盛舉。

許銘春表示，身處公務機關，服務民眾最基本的就是廉潔。除嚴格要求檢查員在第一線執行檢查，應當謹守分際、依法行政、秉公處理，如發生接受賄賂招待、收送禮品紅包等情事，絕對依法究辦。

許銘春表示，勞動部也透過強化監督管理機制，要求各檢查機關落實推動自律管理，實施內部、外部稽核計畫，並對檢查員定期考核，提升公正性，也加強檢查員的法治教育訓練。