瑞薩股價大漲7%！傳停工期間將減為1週左右

根據日媒《SankeiBiz》24 日報導，日本半導體大廠瑞薩 (6723-JP) 因為市場需求低迷，原本針對日本國內的 9 座工廠，計畫實施為期 1 個月左右的停工措施。但據傳瑞薩考慮將停工期間縮短至 1 週左右時間，並於 8 月中旬開始實施。

(圖片：Investing.com)

瑞薩考慮實施停工的工廠，包含負責半導體生產前期製程子公司的那珂工廠 (日本茨城縣) 等 6 座工廠，以及負責後期製程的米沢工廠 (日本山形縣) 等 3 座工廠。實施停工的期間將因工廠而異，而在當中的部分工廠，還有可能不參與停工措施。

在今年 5 月的日本大型連假期間，這些工廠大多都進行了停工。當中時間最長的，還停工了數週之久。

過去瑞薩平安渡過了，導因日圓走強及日本 311 大地震，為該公司所帶來的業績惡化。近年來更屢屢砸下數千億日圓重金，來進行企業的併購。

然而美中的貿易戰火，造成中國工具機廠商在需求上減少，瑞薩銷售主力的車用電子也面臨了窘境，種種因素都使得業績低迷。2019 年首季 (1 - 3 月) 的合併財報，在最終損益出現虧損，原定今年春天發表的中期經營計畫也因故後延。

另外在今年 6 月，發生了前社長吳文精在續任社長一職約 3 個月後，就退任了的異常事態。而升任公司社長一職的原首席財務長柴田英利，則將致力於公司業績的回復。