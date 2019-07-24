〈中元內需概念股〉三商家購、創業家強打大宗團購商品 衝刺Q3業績

年度食品最大銷售檔期中元普渡即將到來，三商家購 (2945-TW) 旗下美廉社表示，今年增加了近 20% 中元應景包裝，並針對大量採購的公司行號推大宗優惠及宅配服務，而創業家兄弟 (8477-TW) 也瞄準團購零食積極促銷，力拚第三季業績成長。

美廉社指出，每年的中元檔期是零食和飲料的銷售旺季，今年鎖定普渡最重要的泡麵、飲料、米油、餅乾和罐頭等，選出超過 500 項商品促銷優惠，並增加近 2 成中元應景包裝，預計包裝餅乾、常溫飲料和泡麵類銷售將較平日提升 10%，尤其大包裝零食餅乾可望倍數成長。

而針對大量採購的公司行號，美廉社則選出近 200 款周邊商品推大宗優惠和宅配服務。

創業家兄弟旗下電商平台生活市集觀察，消費者多選在在此時大量囤積食品乾貨，其中以「品牌禮盒」、「團購零食」和「米麵食」為熱銷三大品類，同時，消費者會趁著中元檔期優惠多，購入價位較高的健康食品，例如雞精禮盒，近一周銷量再較前周成長 50%，且以最大組數訂單占最大宗。

生活市集進一步指出，即食乾拌麵在近兩年已成為中元囤貨熱銷食品之一，其中，知名品牌如「曾拌麵曾粉任選組合」、「明星推薦 KiKi 經典乾拌麵」近一周平均銷量都較前周成長 30%。