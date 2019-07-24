太瘋3D感測？AMS財測亮眼 但Osram收購決議反覆 10%漲幅轉瞬吐光

iPhone 臉部識別系統關鍵零件商、3D 感測晶片供應商 AMS AG 終於兌現了多年來的承諾，該公司對 3D 感應技術投資了 20 億美元，總算有了回報。

該公司預期第三季營收介於 6 億美元至 6.4 億美元，遠高於分析師平均估計的 5.26 億美元。

然而，伴隨著好消息卻還有一樁扎心的決定。在幾個不明身份的「潛在金融夥伴」洽談後，AMS 執行長 Alexander Everke 表示，公司再次評估收購 Osram Licht AG 的可能性。

上述消息是在 AMS 決定不再競購 Osram Licht AG 的一週後公布，而 Osram Licht AG 已同意出售給私募基金 Bain Capital 和 Carlyle Group LP。重新進入之前已經放棄的談判，AMS 把投資者弄得天旋地轉。

過去三年，AMS 股價波動率相當高

或許 Everke 技術上是正確的決定，因為最初 iPhone X 系列銷售令人失望，讓 AMS 對收購決定掙扎不已，但現在 Android 手機廠也跟風 3D 感測晶片，這讓 AMS 的訂單大增，營運現金流和預備訂單也不斷上升。

但這樣反覆的舉動也令 AMS 成了投資人棘手對象，該股過去三年 120 日波動率一直冠於歐洲科技公司，其中 Osram 收購案反覆不定就是引起此情況的主要因素之一。

週二法說會過程中，AMS 股價一步步回吐稍早多達 10% 漲幅，因為分析師未能清楚 Everke 與其領導團隊競購 Osram 背後的邏輯，投資者對其策略的信念也逐漸消退。

AMS 高層反覆勾勒 AMS 的收購標準，卻不談論 Osram 是如何達標或者是否達標，到了法說會結束，AMS 漲幅已經收斂至僅剩 1.9%。顯然市場認為 AMS 追求 Osram 的行動恐怕太盲目。