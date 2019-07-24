[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點 ------------------------------------------------------------------------ *4171 瑞基 20190725 台中市西屯區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室) *4502 健信 20190730 彰化縣線西鄉慶福路300號 *3688 華立捷 20190731 新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司會議室) *2913 農林 20190801 苗栗縣三義鄉勝興村水美307巷155號(苗栗分公司) *6112 聚碩 20190801 臺北市內湖區洲子街12號2樓(內湖科技園區服務大樓2樓會議場地) *6556 勝品 20190801 桃園市桃園區大誠路10號B1 *2881 富邦金 20190806 台北市中山北路二段50號14樓(台北富邦銀行中山大樓十4樓大禮堂) *1787 福盈科 20190807 桃園市大園區大園工業區民生路101號(大園工業區服務中心2樓會議室) *6693 廣閎科 20190807 新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議廳) 5487 通泰 20190809 新北市中和區建一路166號6樓(遠東世紀廣場Ｆ棟) *6656 宬世環宇 20190809 台北市內湖區瑞光路358巷38弄3號5樓(大議室) *8041 東精電 20190812 桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室 *4806 昇華 20190813 台北市內湖區行愛路176號4樓(本公司會議室) 6131 悠克 20190813 臺北市松山區復興北路一號3樓之2(藍色藝文空間TP301室) 6566 創益 20190814 台北市南港區園區街3-1號G棟3樓之1 *4726 永昕 20190815 苗栗縣竹南鎮科研路36號202會議室 *3430 奇鈦科 20190816 台北市大安區新生南路三段30號 *4563 百德 20190816 台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室) *3431 長天 20190820 新竹科學工業園區新竹縣創新一路1-1號6樓 *6637 醫影 20190822 台北市大安區忠孝東路三段1號2樓(億光大樓-噶瑪廳202會議室) *6680 鑫創電子 20190822 新北市中和區中正路736號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2) *5321 友銓 20190823 桃園市桃園區延平路147號(桃園市婦女館303室) *3321 同泰 20190826 本公司教育訓練中心(台中市大甲區青年路123號5樓) *8080 奧斯特 20190827 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心447會議室) *1262 綠悅-KY 20190828 臺北市忠孝東路3段1號集思北科大會議中心 *4580 捷流閥業 20190828 新北市土城工業區服務中心(地址：新北市土城區三民路4號3樓) *3523 迎輝 20190829 台南市安南區工業二路31號(南台灣創新園區國際會議廳) *6580 台睿 20190902 台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心) *6240 松崗 20190906 台北市中正區忠孝西路一段50號10樓(會議室) *6464 台數科 20190911 台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳) 1603 華電 20190930 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號(本公司新屋廠) 1213 大飲 20191003 臺北市長沙街一段20號(國軍英雄館宴會廳) 註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。