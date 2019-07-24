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[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

代號  證券名稱  抽籤 發行性質    申購期間   承銷  承銷價 承銷價  主辦  申購 扣款日  迄07/23
                日期                        張數  (元)   (元)    券商  張數        申購筆數

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1529  樂士     07/25 上市增資  07/19-07/23   2700   11.00  11.00  統一    01 07/24    44501
1592  英瑞-KY  07/30 上市現增  07/24-07/26   1020   19.20  19.20  元大    02 07/29
4306  炎洲     07/31 上市現增  07/25-07/29   4050   11.70  11.70  元大    02 07/30

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
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