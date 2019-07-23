〈智原法說〉Q3營收估可望季增逾27% 從貿易戰看到機會

IC 設計廠智原 (3035-TW) 今 (23) 日舉辦法說會，總經理王國雍表示，展望第三季，NRE(客戶委託設計)業績可望創單季歷史新高，量產業績也將攀升至近 2 年高點，整季營收預估可季增逾 27%，另外針對貿易戰，他也強調，從中看到許多新機會。

王國雍表示，智原從去年下半年開始，逐漸改變 ASIC 接案方式，一改過去先求有的觀念，轉而瞄準高設計價值，提升 NRE 金額，並指出，今年雖受虛擬貨幣價格疲軟影響，但因持續推新案抵銷，因此營運逆勢成長，接案金額上也較去年同期成長 62%。

對於貿易戰，王國雍指出，貿易戰的中心風暴區在中國，隨著中國國產化意識提升，帶動許多開案需求，公司反而看到很多機會。

智原在中國市場的布局，主要為 4 大應用，包括智慧電錶、AIOT、SSD、數據通訊，其中，智慧電錶以內需市場為主，政府色彩濃厚，不易受貿易戰影響，至於數據通訊方面，中國官方正積極扶持，已滿足廣大的內需市場，此外，這四種應用因布局已久，在過去 2 年，貢獻 90% 的營收，顯示四大應用為目前智原的發展核心。

展望第三季，王國庸表示，隨著手頭案件逐漸放量，第三季整體營收將較第二季，毛利率則因量產比重多，估會落在 50%，至於全年毛利率，應可與去年同期 (53%) 相同。