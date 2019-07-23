全國電夏季促銷帶動銷量年增3成 營運可望逐步升溫

全國電 (6281-TW) 舉辦夏季破盤促銷，5 天檔期銷量年增 3 成，展望下半年，全國電表示，若 8 月天氣依然炎熱、沒有颱風，可望延續銷量熱潮，營運審慎樂觀，法人表示，由於去年同期銷量不如預期，基期較低，今年在節能補助政策激勵下，營運有望優於去年。

全國電舉辦 5 天的夏季破盤促銷，檔期銷量年增 30%，其中冷氣、空調銷量年增 4-50%，冰箱年增 30%，電視年增 25%，洗衣機年增 20%。

全國電表示，去年大型家電業績不如預期，基期也較低，今年受惠天氣轉熱，未遇上颱風侵台，及政府節能汰換補助等政策帶動，銷售量升溫，對今年營運審慎樂觀，法人估，在利多題材激勵下，今年營運有望逐步回溫，優於去年。

全國電自 2017 年開始打造全新通路品牌「Digital City」，除展示空間大，手機、電腦周邊等資通商品占比，從 15% 提升至 30%，更擺放流行、智慧型家電來吸引年輕客群。

全國電表示，目前 Digital City 全台共有 9 家門市，其中，新展店的彰化門市及台中大雅門市，更成為下半年營運動能之一，若 9 家門市完整營運 1 年，能挹注營收 8-9%，目標年底前再增設 1 家門市，已有 3-4 個地點正洽談中。