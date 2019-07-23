〈廣越法說〉再上修全年展望 營收估增2成 全年可望賺1股本

羽絨衣代工大廠廣越 (4438-TW) 總經理吳朝筆今 (23) 日表示，目前全年展望比上半辦看還要好，上調今年營收年增 2 成，淨利率可望提升 2 百分點來到 7-8%，法人則估，廣越今年可望賺進 1 個股本。

吳朝筆指出，今年接單並未受到貿易戰的影響，表現依舊暢旺，今年客戶中只有 The North Face 衰退，其逾不論是運動品牌 Nike、Adidas，還是戶外品牌等，均接單暢旺，全年的羽絨夾克營收占比可望來 5 成之上，較去年 43.5% 大幅提升，加上 ASP 也提升 3.5-5%，均推升整體營收及獲利表現。

下半年來看，吳朝筆預估，第 3 季營收可望年增 1 成，隨營收規模擴大，毛利率可望年增 2 個百分點，將達 2 成以上，第 4 季雖然羽絨服比較少，單價較低的春夏訂單比重提升，但預計營收還是會有 3-5% 左右的增長。

全年來看，吳朝筆表示，目前展望是越來越好，上半年時原本預估營收年增 15%，但現在來看，可以達到 2 成以上，毛利率則可增加 1.5 個百分點，達到 18% 左右，淨利率可望提升 2 百分點來到 7-8% 左右，法人則預估廣越今年每股純益可望達 10 元以上。

吳朝筆也強調，廣越目前股價雖然 160 多塊，但還是相對便宜，現在投資一定會獲利，而廣越今年每股配息 6 元，預計將於 9 月 3 日除息，若以今日收盤價 163.5 元計算，現金殖利率約 3.7%。