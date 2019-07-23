〈星展投資展望〉下半年經濟將有暖意 台灣可望擠進四小龍第二名

星展銀行資深經濟學家馬鐵英表示，台灣下半年經濟是「涼意不散，何處取暖」，在服務業回穩、出口轉單、投資回留與新南向投資成長等四大亮點支撐下，台灣今年在四小龍中躍居第二名。

星展銀行今 (23) 日舉行第 3 季投資經濟展望，馬鐵英表示，目前景氣雖有涼意，包括製造業陷入衰退，但因美國聯準會與全球主要央行陸續實行貨幣寬鬆政策，可望為景氣稍來一絲暖意。

首先是服務業穩健成長，馬鐵英表示，包括批發零售、餐飲、觀光與醫療保健等四大服務業穩健成長，可望推升經濟成長表現。

第二、美中貿易戰衍生的轉單效應，過去資通訊商品海外生產比重約 94%~95%，但因貿易戰的關係，企業為躲避高關稅陸續遷移生產供應鏈，今年台灣資通訊產業海外生產比重雖僅微幅下降，但轉單效應可望推升出口表現。

已降到 91%~92% 出口成長

第三、投資資金回流，根據經濟部公布數據，上半年有 4000 多億元台商投資申請回台投資，進而帶動資本品進口成長強勁，而這波台商回流潮也帶動工業用地價格反彈，包括桃園、台中、台南等地工業用地價格皆持續上漲。

此外，新南向投資增加也可望挹注經濟成長動能，今年前五月對外投資成長，包括對東協六國投資正成長。

馬鐵英指出，今年上半年台灣經濟成長率優於南韓和新加坡，今年前二季 GDP 約 1.7%，原本年初預估台灣全年 GDP 可能從原本的 2.7% 下降至 2.2%，今天則進一步下修至 1.9%，惟下修幅度皆小於亞洲其他國家。

但馬鐵英也提醒，G20 雖暫時休兵但不確定因素仍未完全消失，尤其美中目前陷入科技戰，加上美國並未放棄對中國加徵關稅，要慎防金額大、商品範圍廣泛的第三輪關稅再起，屆時如果真的啟動第三輪關稅戰，效應恐比前兩輪來得大。