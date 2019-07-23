〈威剛攜手林書豪〉贊助林書豪電競戰隊 積極佈局高毛利率產品線

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 積極耕耘電競領域，旗下電競品牌 XPG 將於下周日 (28 日)，與 NBA 台裔球星林書豪領軍的職業電競勁旅 J.Storm 簽約，以打造雙贏戰績，除電競外，威剛近來也加碼佈局工控、電動車馬達等高毛利率產品線，持續提升本業毛利率表現。

威剛看好全球電競市場高速成長，積極擴展集團電競實力，旗下電競品牌 XPG 與 NBA 台裔球星林書豪領軍的職業電競勁旅 J.Storm，將於下周日 (28 日) 正式簽約。

威剛董事長陳立白表示，與 J.Storm 合作將是強強聯手的組合，XPG 將是 J.Storm 在全球電競場上的最佳戰略夥伴，藉由 XPG 全系列產品的高效表現，將助 J.Storm 全球大賽戰績更上層樓，並藉由電競高手的第一手經驗回饋，讓 XPG 電競產品整體戰力超越玩家需求。

為提升整體營運競爭力及獲利表現，威剛近來大力加碼佈局高毛利率產品線，包括電競、工控、及電動車馬達等，同時積極活化固定資產，盼能於中長期順利打造本業的高毛利率。

據調查機構 newzoo 指出，全球遊戲及電競產業產值 2021 年產值將可超過 1800 億美元，2022 年預期會超越 2000 億美元，是下一個可創造千億產值的機會，且中長期產值甚至可超越 NBA，成為產值僅次於足球的運動產業。