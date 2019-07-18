〈夏季旅展登場〉雄獅旅天下強打高CP值 歐洲行程4萬有找

夏季最大旅遊盛會「2019 海峽兩岸台北國際夏季旅展」將於明 (19) 日起至 22 日在台北世貿一館開展，國內最大旅遊業者雄獅 (2731-TW) 今 (18) 日指出，今年的活動主打旗下「旅天下」品牌，以「旅行玩家」主軸參展，其中，最受矚目的有歐洲熱門景點 4 萬有找的超低價行程。

旅天下說明，今年在會展中率先推出旅遊產品分級新概念，規劃了三大主題，以產品內容、出發區間和優惠內容等三大特性劃分成「保護級」、「輔導級」和「限制級」，以滿足全客層需求。

其中，「保護級」的商品以家庭群體的概念，行程中多安排樂園、博物館和親子 DIY 等寓教於樂行程；「輔導級」商品，則是輔導消費者養成計畫旅遊的觀念，越早報名可享有越多早鳥優惠。

而「限制級」則是有限定的出發日期和限定的條件，在三個分級中優惠幅度最大，特別是針對近期暑假出發的行程，釋放出許多優惠的名額，例如 7 月出發的暑假日本東北溫泉 5 日遊，只要 19900 元起。

針對國人喜好的歐洲旅遊，旅天下則是規畫希臘、西班牙、德國、奧捷等歐洲熱門國家打造一系列「買得起的世界旅程」，強打挑戰市場最低價，包括有西班牙馬德里 8 日最低 38900 元起、希臘冬戀愛琴海 7 日超值價 38900 元起。

雄獅今年上半年合併營收達 153.08 億元，年增 1.12%，在去年的遊輪行程熱銷的高比較基期下，穩健成長，除了此次積極參與旅展，來增加營運動能，雄獅最新規劃是，將歌詩達威尼斯號首度停靠日本北陸，並將餐食升級，力拚再帶動新一波遊輪行程銷售熱潮，，暑期旺季營收成長幅度跳增可期。