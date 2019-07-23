6月工業生產指數連二黑 下半年傳統旺季可望逐漸回溫

經濟部統計處今 (23) 日公布 6 月工業生產指數 107.02，年減 0.39%，主要是因美中貿易戰抑低全球經濟成長動能，雖然半導體高階製程接單活絡，以及伺服器、網通產品業者擴增國內產線激勵，但 6 月製造業生產指數仍年減 0.61%，不過減幅已較前一個月收斂。經濟部指出，下半年進入傳統旺季，生產動能可望逐漸回溫。

就各業別觀察，在資訊電子產業方面，電子零組件業年增 2.81%， 結束連續 6 個月負成長，其中積體電路業年增 9% 為主要貢獻來源，主要受惠半導體客戶端庫存順利去化，高階製程晶圓代工訂單成長；液晶面板及其組件業則受中國新產能持續開出影響，致年減 14.87%。

電腦電子產品及光學製品業年增 23.18%，為連續 9 個月二位數成長，主因伺服器、交換器、路由器等廠商擴增國內產線，以及汽車電子控制器、恆溫控制器、5G 無線通訊設備、半導體檢測設備需求強勁所致。

至於傳統產業中，化學原材料業年減 3.56%，主因下游廠商提貨意願仍低，加上部分石化廠工安事故產能尚未完全恢復所致；基本金屬業因美歐課徵高關稅、國內下游產業需求弱，加上部分鋼鐵大廠設備檢修，年減 9.79%。

機械設備業則因美中貿易紛爭增添經濟前景的不確定性，企業放緩設備投資步調，年減 20%；汽車及其零件業年減 2.33%，主要是汽車零組件外銷需求減少，加上客貨兩用車受進口車排擠而減產所導致。

展望未來，經濟部表示，全球經濟前景不確定性仍高，影響企業投資與終端消費信心，不過下半年進入傳統生產旺季，消費性電子新品將陸續推出，加上 5G 基礎建設、人工智慧、物聯網等新興應用持續擴展，以及部分廠商持續提升國內生產能量，可望挹注製造業生產動能逐漸回升。