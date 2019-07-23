網購買氣熱絡 富邦媒上半年賺逾半個股本 EPS 5.05元

國內大型電商業者 momo 富邦媒 (8454-TW) 今 (23) 日公布第二季財報，單季合併營收 118.15 億元，年增 22.69%，稅後純益 3.12 億元，年減 25.94%，每股純益(EPS)2.22 元，主要是去年同期認列所得稅利益，若還原一次性獲利和損失後的淨利，第二季獲利年增達 18%；而上半年 EPS 達 5.05 元。

富邦媒第二季營業毛利 11.46 億元，年增 12.9%，毛利率 9.7%，略較前一年度下滑 0.84 個百分點，營業利益 3.51 億元，年增 7.15%，營業利益率 2.97%，年減 0.43 個百分點，同時，由於認列轉投資收益，業外收入年增 3346% 至 2960 萬元，使稅前盈餘達 3.81 億元，年增 15.88%。

富邦媒解釋，由於去年同期有還原一次性獲利和損失，認列所得稅利益約 9000 萬元，而今年第二季則是認列所得稅費用近 7000 萬元，使單季稅後純益轉為衰退，實際上本業獲利仍維持達 18% 成長。

富邦媒上半年稅後純益 7.08 億元，年減 2.8%，EPS 5.05 元。

進入第三季後，富邦媒表示，瞄準暑期商機，momo 購物網正規劃各式消暑計畫，包括推出各類涼夏家電商品和防曬商品促銷。

另一方面，第三季迎來食品年度最大盛事中元節，momo 購物網強打提供消費者「大宗採購」管道，不論是住宅社區或公司行號皆提供透過專人服務，網購服務再升級，全力衝刺業績。