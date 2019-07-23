伊朗進逼美國紅線 分析師示警：這是場危險遊戲

今年 6 月，伊朗於霍爾木茲甘省 (Hormozgan)，擊落一架美軍無人偵察機，使中東緊張情勢進一步升溫；對此，分析師示警，指伊朗此舉，正在進逼美方紅線，引發戰爭的風險極高，「伊朗正在玩一場非常危險的遊戲」。

台北時間週二 (23 日) 下午 5 點 07 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.05%，至每桶 63.23 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.07 %，至每桶 56.26 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

諮詢公司歐亞集團 (Eurasia Group) 政治分析師 Henry Rome 在接受 CNBC 採訪時表示，對美國總統川普來說，美方的紅線，就是美國士兵、外交官或公民的傷亡，這次伊朗擊落的是無人機，還沒「踩線」，「但引發戰爭的風險非常大，不應低估。」

7 月上旬，伊朗揚言重啟關閉中的離心機，並將提高鈾濃縮純度，使之超出核協議規範的 3.67%。

川普則強調，絕對不能讓伊朗擁有核武，「伊朗最高領導人，應對該國的敵對行為，負起最高責任。」

Rome 形容，伊朗的行徑，猶如走鋼索，「他們試圖採取某些策劃過的手段，讓情勢升溫，並迫使其他國家，和他們站在同一邊，但這本身就是場危險遊戲。」

除美國外，伊朗和英國的關係，也變得更加緊繃；英國海軍於本月稍早，扣押了一艘伊朗油輪；上週五，伊朗祭出報復措施，扣押了一艘英國油輪，使中東地區緊張情勢持續升溫，週一油價漲逾 1%。