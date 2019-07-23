今年營運可望優去年 中美晶除息首日大展填息秀 填息率逾7成

太陽能廠中美晶 (5483-TW) 今 (23) 日除息，每股配 3 元現金股利，除息參考價 85.1 元，受惠今年太陽能本業已賺錢，加上子公司環球晶 (6488-TW) 今年營運動能強勁挹注下，獲利將優於去年，激勵今日股價大展除息行情，早盤漲幅一度逾 2.5%，站上 87.3 元，填息率逾 73%。

中美晶日前提列最後一個長約負債準備金 43.5 億元，公司預期，不影響全年獲利目標，且今年以來太陽能本業都已賺錢，相信新品量產對毛利率貢獻將更高，法人認為，受惠子公司環球晶今年營運動能強勁，中美晶全年獲利表現仍將優於去年。

此外，中美晶日前在股東會後，宣布推出高轉換效率 N 型電池新品 CelonN，總經理徐秀蘭表示，在大家都在做 P 型電池之際，推出 N 型電池是打算「自己革自己的命」，已有日本客戶打算包下產能，將陸續開始送樣、認證，預計明年上半年量產。在新品量產後，對毛利率的貢獻將會更高。

在太陽能本業上，徐秀蘭強調，電池與電廠絕對是重中之重；在轉投資方面，矽乙烷與矽丙烷供應商台特化今年年底前可望達到單月轉盈，藍寶石基板廠兆遠 (4944-TW) 目前仍處小幅虧損狀態，近來轉型切入砷化鎵領域，將專注雷射應用，明年上半年將送樣，若順利則可望於下半年小量生產。