「錢」進新南向面臨缺工 經部：台商應導入自動化因應

在美中貿易衝突影響下，台商積極布局新南向投資，但越南等地已出現缺工、工資漲等挑戰，經濟部政務次長王美花表示，不論到哪國投資，建議廠商還是要導入自動化生產提前因應，或是前往具有產業群聚效應的國家投資。

王美花受訪表示，確實接獲許多台商反映越南搶工搶得厲害，建議廠商還是要導入自動化，避免未來 5 、10 年就面臨飽和問題，另外，也可前往具產業群聚效應的新南向國家投資，或號召台灣上下游業者，一起到當地形成聚落，而經濟部目前已有案例正在進行，但定案前無法透露。

財經專家謝金河今日出席「2019 臺灣 - 東協、印度投資策略夥伴論壇」，分析亞洲經濟新趨勢，菲律賓、泰國、越南、緬甸、馬來西亞、印度等國投資官員也介紹各國投資合作商機，另外，已在當地投資有成的包括宏全國際 (9939-TW)、建大工業 (2106-TW)、聚陽實業 (1477-TW) 等業界代表，也出席分享實戰經驗。

王美花表示，美中貿易戰已造成國際供應鏈的結構性轉變，更突顯全球布局，分散風險的重要，經濟部一方面推動「歡迎台商回台方案」，希望將高階、高附加價值產線留在台灣，帶動產業升級。另一方面推動「新南向政策」，針對廠商需求與產業特性，有次序引導移往新南向國家布局，協助移轉生產基地。

王美花進一步指出，東協與印度現在已成為台商海外投資布局重點區域，然而台商在這些國家投資布局面臨的挑戰也不少，包括：投資需求用地難尋、一些區位較佳的工業區多已飽和或成本較高；行政效率或申辦時程冗長，產業供應鏈體系不完整等，而這些都需要與各國一起合作，協助廠商排除投資障礙。

經濟部表示，為了協助廠商更深入瞭解各國的最新投資政策與商機，論壇也安排由印度及東協各國代表，針對各國最新投資政策，如：印度的「印度製造」政策、菲律賓的「建設、建設、再建設」政策、馬來西亞的工業 4.0 政策、泰國東部經濟走廊的產業 4.0 升級政策等。