LG高階智慧型家電上市 目標今年銷售年增3成

LG 家電高階旗艦品牌 SIGNATURE 今 (25) 舉辦品牌活動，台灣 LG 電子家電副總羅時景表示，LG SIGNATURE 智慧型家電上市後，帶動品牌形象及整體營收動能，累積前 5 個月銷售年增 15%，目標今年整體銷售額成長 30%。

羅時景表示，LG SIGNATURE 打造藝術品般的智慧型家電，自去年九月上市以來，市場反應超乎預期，帶動高階品牌認知度逾 30%，銷售業績遠超過歐洲，台灣也成亞洲銷售主戰場。

展望後市，羅時景表示，今年共 5 個家電產品新增產線，包括乾衣機、空氣清淨機、除濕機、冷氣及手持吸塵器等，其中空氣清淨機將有新產品在第 4 季上市，加上高階品牌帶動整體營收動能，目標今年整年銷售額年增 30%，下半年銷售額年增 35%。

羅時景表示，LG 累積前 5 個月銷售量年增 15%，其中冰箱、洗衣機受惠 4、5 月家電銷售旺季，累積前 5 個月銷售年增 20%。

至於物聯網方面，LG 打造一套家電物聯網，包含電視、掃地機器人、空氣清淨機、洗衣機及冷氣等，羅時景表示，這套家電物聯網光 2 個周末就能賣出 8 套系統，法人分析，若未來 5G 來臨，營收將呈現爆發性成長。