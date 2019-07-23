繳稅壓力減 人行回收逾1600億人民幣活水

中國人行今 (23) 日公布進行定向中期借貸便利（TMLF）操作人民幣 2977 億元，並進行中期借貸便利（MLF）操作人民幣 2000 億元。此外，銀行體系流動性合理充裕，因此今日不進行逆回購操作。

資料來源: 中國人行

由於今日有中期借貸便利（MLF）到期，金額達人民幣 5020 億元，再加上人民幣 1600 億元逆回購到期，因此整體來看，中國人行淨回收人民幣 1643 億元。

自 7 月 16 日以來（不計今日），中國人行已連續 5 個交易日展開逆回購操作，交易總量達到人民幣 5100 億元，由於這段期間並沒有逆回購到期，因此資金全數流入市場。

不光如此，中國人行也於 7 月 15 日等量展延到期的 MLF 人民幣 1885 億元，並額外對中小銀行實施增量人民幣 115 億元的操作。所以近 6 個交易日，中國人行淨釋出人民幣 5215 億元。

由於 7 月份是中國傳統稅收大月。數據顯示，2017 年 7 月新增財政存款高達人民幣 1.16 兆元，2018 年 7 月也高達人民幣 9345 億元，幾乎是當年度增量最多的月份。意味著，7 月份繳稅對市場流動性的影響在全年中可能是最顯著的。

近期中國貨幣市場利率也反應 7 月份繳稅旺季的威力。以銀行間市場隔夜回購利率為例，6 月底至 7 月初，DR001 曾收在創新低的 0.8431%。

然而到 7 月中旬，市場資金價格紛紛反彈，尤其是短期利率，DR001 於 19 日時已漲至 2.82%，這是 4 月 24 日以來的最高值。隔夜利率從低於 1% 漲至接近 3%，反映的就是繳稅對於資金上的需求。

而在中國人行近期淨釋出逾人民幣 5000 億元，再加上繳稅高峰慢慢過去後，中國貨幣市場漸漸重回常態，各類資金利率開始下滑。

7 月 22 日，債券回購利率 DR001 加權平均利率下跌 17bp，達 2.66%；最具代表性的 DR007 則下跌 14bp，達 2.69%；DR014 則下滑 18bp，達 2.80%。

