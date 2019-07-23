[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月22日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 華頓S&P布蘭特反1 元大中型100 富邦VIX 綠悅-KY 昶和 興泰 元大寶滬深 宏洲 富邦科技 本盟 大統新創 新紡 FH滬深 嘉裕 元大台商50 錩泰 本盟 怡華 元大台灣50正2 東華 元大MSCI金融 喬山 健和興 聚隆 安馳 大魯閣 富邦摩台 中化生 旭隼 昶和 鈺齊-KY 立益 富邦發達 中釉 遠雄來 大統新創 佳和 富邦金融 台光電 統領 亞崴 聯發 元大MSCI台灣 精元 威宏-KY 程泰 昶和 永豐臺灣加權 映泰 泰昇-KY 百達-KY 三洋紡 富邦日本 光群雷 氣立 本盟 國泰日經225 吉祥全 榮星 正道 元大歐洲50 奇鋐 台硝 瑞利 元大日經225 智原 元禎 正峰新 元大美債20反1 欣興 永記 億泰 元大美元指數 泰碩 日勝化 懷特 兆豐藍籌30反1 玉晶光 展宇 士紙 國泰股利精選30 康控-KY 德淵 燁興 元大S&P日圓反1 立積 華廣 千興 富邦歐洲 傳奇 高興昌 威致 FH彭博高收益債 聯茂 東明-KY 華豐 FH彭博新興債 超眾 六暉-KY 首利 元大台灣高息低波 台表科 申豐 麗正 群益道瓊美國地產 矽力-KY 隴華 東訊 華頓S&P布蘭特反1 南電 翔耀 錸德 FH富時高息低波 裕豐 太空梭 倫飛 國泰RMB短期報酬 杜康-DR 連宇 虹光 新光內需收益 陽光能源-DR 歐格 威盛 FH美國金融股 佳龍 奇鋐 浩鑫 元大US高息特別股 遠見 國碩 新光中國政金綠債 立萬利 銘旺科 新光投等債15+ 聯德 統懋 新光ICE美國權值 泰碩 翔耀 亞泥 玉晶光 太空梭 黑松 晶彩科 兆勁 台聚 力銘 麗臺 華夏 世芯-KY 吉祥全 亞聚 新至陞 憶聲 台達化 穎漢 科風 宏洲 立積 力特 嘉裕 詮欣 喬鼎 東華 悅城 正達 大魯閣 光聖 晟鈦 立益 易華電 聯德 佳和 陞泰 同泰 聯發 華友聯 新世紀 昶和 寶徠 誠研 三洋紡 愛山林 誠創 台南 皇昌 嘉威 本盟 建新國際 聯合再生 士電 遠雄來 力銘 正道 夏都 亞太電 瑞利 欣欣 達能 堤維西 統領 太極 恩德 客思達-KY 誠美材 正峰新 格威傳媒 清惠 喬福 同方友友-DR 慧友 東台 晨訊科-DR 悠克 全球傳動 一零四 友勁 智伸科 欣天然 百一 億泰 新海 捷泰 中化 川飛 天瀚 中化生 台數科 迅杰 和康生 南六 華上 神隆 鋼聯 光麗-KY 佳醫 必應 元晶 雃博 科定 華冠 懷特 三能-KY 裕豐 麗豐-KY 基勝-KY 寶徠 德淵 波力-KY 皇昌 和成 泰昇-KY 陽明 士紙 政伸 六福 中鋼 吉源-KY 康師傅-DR 燁興 聖馬丁-DR 中鴻 神州-DR 千興 耀傑-DR 威致 同方友友-DR 運錩 晨訊科-DR 華豐 友佳-DR 首利 陽光能源-DR 麗正 精熙-DR 鴻海 中福 東訊 雷虎 錸德 中視 佳世達 秋雨 鴻準 新利虹 致茂 國光生 倫飛 虹光 廣達 威盛 浩鑫 國碩 中華電 精技 新巨 三商電 銘旺科 統懋 翔耀 太空梭 兆勁 麗臺 資通 吉祥全 普安 晟銘電 威強電 憶聲 欣興 科風 力特 喬鼎 正達 晟鈦 聯德 同泰 新世紀 玉晶光 誠研 安馳 誠創 嘉威 聯合再生 力銘 宏致 達邁 亞太電 達能 時碩工業 太極 康控-KY 誠美材 清惠 慧友 競國 上福 悠克 友勁 百一 捷泰 精成科 天瀚 迅杰 台郡 同欣電 宏正 聯嘉 華上 樺漢 瑞祺電通 光麗-KY 元晶 虹揚-KY 尖點 華冠 華東 明基材 裕豐 寶徠 太子 宏普 皇昌 陽明 台灣高鐵 慧洋-KY 六福 玉山金 阿瘦 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 大華 大台北 新保 新海 中視 秋雨 中鼎 全國 裕融 新利虹 國光生 科定