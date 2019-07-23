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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月22日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券    融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                       過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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華頓S&P布蘭特反1  元大中型100 富邦VIX  綠悅-KY           昶和     興泰     元大寶滬深
宏洲              富邦科技             本盟              大統新創 新紡     FH滬深
嘉裕              元大台商50           錩泰              本盟     怡華     元大台灣50正2
東華              元大MSCI金融         喬山              健和興   聚隆     安馳
大魯閣            富邦摩台             中化生            旭隼     昶和     鈺齊-KY
立益              富邦發達             中釉              遠雄來   大統新創
佳和              富邦金融             台光電            統領     亞崴
聯發              元大MSCI台灣         精元              威宏-KY  程泰
昶和              永豐臺灣加權         映泰              泰昇-KY  百達-KY
三洋紡            富邦日本             光群雷                     氣立
本盟              國泰日經225          吉祥全                     榮星
正道              元大歐洲50           奇鋐                       台硝
瑞利              元大日經225          智原                       元禎
正峰新            元大美債20反1        欣興                       永記
億泰              元大美元指數         泰碩                       日勝化
懷特              兆豐藍籌30反1        玉晶光                     展宇
士紙              國泰股利精選30       康控-KY                    德淵
燁興              元大S&P日圓反1       立積                       華廣
千興              富邦歐洲             傳奇                       高興昌
威致              FH彭博高收益債       聯茂                       東明-KY
華豐              FH彭博新興債         超眾                       六暉-KY
首利              元大台灣高息低波     台表科                     申豐
麗正              群益道瓊美國地產     矽力-KY                    隴華
東訊              華頓S&P布蘭特反1     南電                       翔耀
錸德              FH富時高息低波       裕豐                       太空梭
倫飛              國泰RMB短期報酬      杜康-DR                    連宇
虹光              新光內需收益         陽光能源-DR                歐格
威盛              FH美國金融股         佳龍                       奇鋐
浩鑫              元大US高息特別股                                遠見
國碩              新光中國政金綠債                                立萬利
銘旺科            新光投等債15+                                   聯德
統懋              新光ICE美國權值                                 泰碩
翔耀              亞泥                                            玉晶光
太空梭            黑松                                            晶彩科
兆勁              台聚                                            力銘
麗臺              華夏                                            世芯-KY
吉祥全            亞聚                                            新至陞
憶聲              台達化                                          穎漢
科風              宏洲                                            立積
力特              嘉裕                                            詮欣
喬鼎              東華                                            悅城
正達              大魯閣                                          光聖
晟鈦              立益                                            易華電
聯德              佳和                                            陞泰
同泰              聯發                                            華友聯
新世紀            昶和                                            寶徠
誠研              三洋紡                                          愛山林
誠創              台南                                            皇昌
嘉威              本盟                                            建新國際
聯合再生          士電                                            遠雄來
力銘              正道                                            夏都
亞太電            瑞利                                            欣欣
達能              堤維西                                          統領
太極              恩德                                            客思達-KY
誠美材            正峰新                                          格威傳媒
清惠              喬福                                            同方友友-DR
慧友              東台                                            晨訊科-DR
悠克              全球傳動                                        一零四
友勁              智伸科                                          欣天然
百一              億泰                                            新海
捷泰              中化                                            川飛
天瀚              中化生                                          台數科
迅杰              和康生                                          南六
華上              神隆                                            鋼聯
光麗-KY           佳醫                                            必應
元晶              雃博                                            科定
華冠              懷特                                            三能-KY
裕豐              麗豐-KY                                         基勝-KY
寶徠              德淵                                            波力-KY
皇昌              和成                                            泰昇-KY
陽明              士紙                                            政伸
六福              中鋼                                            吉源-KY
康師傅-DR         燁興
聖馬丁-DR         中鴻
神州-DR           千興                                                             
耀傑-DR           威致                                                             
同方友友-DR       運錩
晨訊科-DR         華豐
友佳-DR           首利                                                             
陽光能源-DR       麗正
精熙-DR           鴻海                                                             
中福              東訊                                                             
雷虎              錸德                                                             
中視              佳世達                                                           
秋雨              鴻準                                                             
新利虹            致茂                                                             
國光生            倫飛                                                             
                  虹光                                                             
                  廣達                                                             
                  威盛                                                             
                  浩鑫                                                             
                  國碩                                                             
                  中華電                                                           
                  精技                                                             
                  新巨                                                             
                  三商電                                                           
                  銘旺科                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  兆勁                                                             
                  麗臺                                                             
                  資通                                                             
                  吉祥全                                                           
                  普安                                                             
                  晟銘電                                                           
                  威強電                                                           
                  憶聲                                                             
                  欣興                                                             
                  科風                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  玉晶光                                                           
                  誠研                                                             
                  安馳                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  宏致                                                             
                  達邁                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  時碩工業                                                         
                  太極                                                             
                  康控-KY                                                          
                  誠美材                                                           
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  競國                                                             
                  上福                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  精成科                                                           
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  台郡                                                             
                  同欣電                                                           
                  宏正                                                             
                  聯嘉                                                             
                  華上                                                             
                  樺漢                                                             
                  瑞祺電通                                                         
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  虹揚-KY                                                          
                  尖點                                                             
                  華冠                                                             
                  華東                                                             
                  明基材                                                           
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  太子                                                             
                  宏普                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  台灣高鐵                                                         
                  慧洋-KY                                                          
                  六福                                                             
                  玉山金                                                           
                  阿瘦                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  大華                                                             
                  大台北                                                           
                  新保                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  中鼎                                                             
                  全國                                                             
                  裕融                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  科定
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