台灣家族企業陷交棒危機 僅9%完成第三代接班

資誠聯合會計師事務所今 (22) 日舉辦家族企業論壇，發布《2019 臺灣家族企業傳承調研報告》，調查結果顯示，台灣家族企業陷交棒危機，僅 9% 為第三代以上，相較日本法師溫泉傳承 1301 年、歐洲默克家族傳承 351 年、美國洛克菲勒家族傳承 156 年，「富過三代」的百年家族企業在台灣少之又少。

資誠聯合會計師事務所家族企業暨財富傳承服務會計師洪連盛指出，根據本次調查發現， 56% 的家族企業掌權者目前為第一代，35% 為第二代，僅 9% 為第三代以上，百年家族企業在臺灣尚在萌芽階段。

洪連盛表示，台灣家族企業最重視的重點是「積極優化本業」，較傳統企業更專注本業經營，重要性得分為 4.74 分，已執行的比例高達 93%，已執行優化本業的企業當中，對成果皆無不滿意的評分，58% 為滿意，42% 為尚可。

重視的項目包括創新、研發新產品、加強品質控管等，符合大多臺灣企業擁有許多領域中「隱形冠軍」的產業現況。

84% 臺灣家族企業透過「數據化管理」以提高企業獲利，這是未來接班經營團隊建立戰功的基石。但併購策略的使用卻是當下臺灣家族企業明顯的劣勢。臺灣家族企業認為「利用併購策略進行企業升級轉型」的重要性較低，且已執行率僅有 34%，主要是臺灣的家族企業多以家族自身能力及資源在經營，並不擅長以併購連結外部資源。

洪連盛建議，家族企業同時面臨來自外部及內部的壓力，需提早思考如何轉型佈局保持企業競爭力，適時引入外部奧援、點燃企業跨界轉型、提升競爭力的成長引擎，不斷地透過併購去解構既有優勢，才有機會打造百年基業。

本調查顯示，臺灣家族企業最為重視的家族金融資本議題之一是「傳承相關稅務規劃」，重要性達 4.5 分，但仍有 44% 的家族企業未執行相關的稅務規劃，有執行稅務規劃的家族內，仍有高達 61% 認為傳承相關稅務規劃仍有更好的空間。

洪連盛認為，臺灣家族企業掌門人應正視家族財富規模，與其對傳承稅務規劃的重視度，及執行度度成正比的現象，尤其臺灣家族企業在財富布局全球化及家族成員多國籍趨勢下，全球稅務資訊自動交換趨勢，臺灣及各國對稅務居民的徵稅趨勢，財富傳承時的遺產贈與稅成本，家族企業及家族成員面臨的是更困難複雜的稅務環境。

洪連盛進一步建議，家族企業掌門人應就家族資產所面臨的所得稅、遺產及贈與稅、稅務資訊透明化等議題，適時盤點及評估資產布局，考量家族多國籍身分及資產種類多樣性所產生的影響，尋求專業人士協助，並建立家族內部的稅務管理機制，以合法節稅方式創富守富。

本調查發現，家族企業的掌權者在思考傳承時，須考量所有權、經營權的傳承該如何安排，這時就必須考慮子女未來的職業發展，目前掌權者對於子女期待中，希望子女創業的佔比最高、達 71%，其次才是承接家業 的 65%。

若從年齡層分析，年長的企業掌權者較希望子女承接家業，在 60 歲以上的掌門人當中，有 77% 希望子女承接家業，而 59 歲以下的掌門人則只有 54% 期待子女承接家業。而較年輕的企業掌權者對於子女的未來發展則相對開放，59 歲以下的掌權者中，77% 贊同子女可根據自己的能力或意願，在家族財富支持下自行創業；而 60 歲以上的掌門人僅有 64% 如此認為。

本調查發現，44% 的臺灣家族企業掌權者表示，將把企業管理權交給子女或家族成員，10% 已經交給子女，33% 尚未考慮傳承問題，僅有 13% 將交給專業經理人。

值得注意的是，臺灣家族企業有「協助繼任者建立高階專業經理人團隊」的已執行比例僅有 64%，而對執行結果滿意的比例僅有 40%，因此企業掌權者更應重視家族企業人才養成的完整計畫。